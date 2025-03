Kicillof volvió a cuestionar el modelo de Milei: Lo de Bahía Blanca es una masiva refutación acerca del país que nos quieren vender

En medio del trágico y fatal temporal en Bahía Blanca, el gobernador bonaerense,, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y cuestionó su modelo de "sálvese quien pueda".Durante un acto en la localidad bonaerense de Castelli en donde inauguró una escuela, el mandatario provincial se refirió a la tragedia ocurrida en Bahía Blanca, donde un temporal sin precedentes provocó inundaciones y dejó un saldo de por ahora 16 muertos.Ely la solidaridad del pueblo bonaerense en contraste con la idea de “sálvese quien pueda” que, según él, representa el actual gobierno nacional.Yo creo que hay otro país, nuestro país real, que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra historia de generaciones que ayudan a otras generaciones y que el valor más importante que tenemos es el de la solidaridad y el amor, no el odio, el insulto, el sálvese quien pueda”, expresó.“Son épocas en las que hay una corriente de pensamiento a nivel internacional que dice que para que te vaya bien tenés que esforzarte pero como si estuvieras en una selva, la supervivencia del más apto. Cada uno tiene que salvarse solo., todos los Ministerios, todos los intendentes, los laburantes, muchos trabajadores de la salud, pero además, el pueblo, la sociedad, la Provincia y la Argentina entera”, manifestó Kicillof.Y agregó:“Hubo una inundación, estuvimos inmediatamente ahí. Movilizamos recursos del Estado, después de los municipios vecinos,”. “Recibí llamados de prácticamente todos los gobernadores de todas las fuerzas.”, remarcó.Y destacó la llegada de bomberos voluntarios y el trabajo del personal de salud, que se vio afectado por la inundación de un hospital en la zona. “Muchísimas donaciones que recibimos, gente con recursos que decidió colaborar, pero también muchos bonaerenses y argentinos que no les sobra y llamaron para ver qué podían aportar porque alguien la estaba pasando mal”, valoró.A propósito de las diferencias con la derecha, el mandatario provincial también cuestionó el ajuste y la paralización de la obra pública impulsada por el Ejecutivo nacional y recordó que en otro momento hubo otra administración que trajo recetas similares: “Vino un Gobierno de motosierra.. No fue cero obra pública, pero fue poca y después parar todo, con lo que implica detener una obra”, recordó Kicillof y advirtió que”."El mensaje que quiero dejar es que acá en la provincia de Buenos Aires, por más dificultades que haya, por el corte de financiamiento del Estado nacional, no paramos las obras”, subrayó el gobernador en medio de la inauguración de la escuela donde remarcó que "“La economía privada y el mercado no lo resuelven, necesitamos un Estado presente”, apuntóAl concluir, Kicillof reivindicó el rol del Estado: “Lo de Bahía Blanca nos tiene preocupados y trabajando, pero también mostró lo mejor de nuestra sociedad”.