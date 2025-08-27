27.08.2025 / Política

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

El Presidente responsabilizó a "los kukas tira piedras carentes de ideas" por el fuerte repudio de los vecinos en las calles de Lomas y pidió decir en las urnas "kirchnerismo nunca más".




Tras los incidentes en la fallida caravana de Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei se refugió en la Quinta de Olivos y desde sus redes sociales responsabilizó al kirchnerismo por la violencia en las calles. 

“En Olivos con el profe José Luis Espert y con mi jefa, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas: kirchnerismo nunca más. VLLC”, publicó el mandatario en su cuenta de X.



Milei iba a realizar un acto en Lomas de Zamora en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre. La jornada comenzó con una caravana que debió ser interrumpida a los 5 minutos de su comienzo por el fuerte repudio de los vecinos.

Lo cierto es que el mensaje del Presidente refuerza su estrategia de polarización directa con el kirchnerismo en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas provinciales y nacionales.

