27.08.2025 / Política

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

El Presidente responsabilizó a "los kukas tira piedras carentes de ideas" por el fuerte repudio de los vecinos en las calles de Lomas y pidió decir en las urnas "kirchnerismo nunca más".