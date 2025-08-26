Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

Al revisar el celular del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la fiscalía detectó, en el marco de la investigación por presuntas coimas desviadas hacia altos mandos del Gobierno, que se habrían eliminado mensajes de manera selectiva. Fuentes judiciales confirmaron que, pese a los borrados, no se encontraron conversaciones directas con el presidente Javier Milei ni con su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina, lo cual llama la atención por el tipo de vínculo que mantenía el primero con el Presidente.Según el análisis preliminar de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), los borrados manuales se habrían realizado hace aproximadamente una semana. Lo extraño, es que los investigadores destacaron que Spagnuolo fue uno de los funcionarios que más visitó la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre 2024 y 2025, acumulando al menos 48 y 39 visitas, respectivamente.La investigación también reveló que el ex funcionario cambió de teléfono en agosto de 2024, justo cuando se presentaba la primera denuncia en su contra por contrataciones irregulares en ANDIS. Ese dispositivo comenzó a ser usado desde ese mes, y la Justicia analiza ahora si puede reconstruir cronologías, actores y supuestas rutas de dinero, a partir de los mensajes borrados.En el allanamiento a su domicilio, los peritos encontraron dos teléfonos: uno en funcionamiento y otro inoperativo. Además, se secuestró una máquina de contar billetes. El equipo de DATIP confirmó que el teléfono activo fue desbloqueado sin mayores inconvenientes, pese a que Spagnuolo se negó a entregar la clave de acceso.Otros dispositivos también están bajo revisión, incluyendo los celulares de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, directivos de la droguería Suizo Argentina, y el de Daniel Garbellini, ex funcionario de ANDIS y segundo de Spagnuolo, señalado por este último como encargado de “las prácticas recaudatorias”. Estas pericias buscan determinar si se repiten patrones de los audios filtrados que describen comisiones y repartos porcentuales a proveedores.El análisis fino de los teléfonos continuará, y los técnicos confían en poder recuperar algunos mensajes borrados de manera parcial. A pesar de la ausencia de chats con los Milei, la Justicia mantiene el secreto de sumario, ya que podrían ordenarse nuevas medidas en las próximas horas, mientras se investiga la presunta dinámica de los retornos de fondos dentro de ANDIS.