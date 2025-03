Inflación: analistas esperan un aumento en el IPC de febrero por la suba de la carne

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este viernes 14 de marzo el dato de la inflación de febrero y los especialistas estiman que volverá a ubicarse por encima del 2% empujada por el incremento de los alimentos.Tras haber registrado en enero el nivel más bajo en casi cinco años, al marca una suba del 2,2% interanual diferentes especialistas analizan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se ubicará por encima. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, en su último informe de febrero estimó que lsi bien esperauna leve baja la entidad aún no publicó el promedio final tras la finalización del mes.QUÉ INFLACIÓN ESTIMAN PARA FEBRERO LOS ANALISTAS PRIVADOSDe acuerdo a, en febrero, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%.Por su parte, con una variación promedio en, 1,7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes anterior. “, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”, sostuvieron en su informe y es que, de acuerdo a su medición, la carne se disparó un 7,8%.La, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del dato oficial de enero. En cuanto a la variación interanual, el reporte reflejó que alcanzó el 66,7%, marcando la décima desaceleración consecutiva y la segunda por debajo del 100%, tras haber quebrado esa barrera en enero pasado cuando se ubicó en 84,5%.En su informe, la Fundación Libertad, explicó que “durante la primera mitad del mes, el IPC registró incrementos por debajo de enero, lo que conducía a pensar en una desaceleración de la inflación” pero expusieron queAsí, coincidieron con el relevamiento de Eco Go adjudicando al rubro alimentación, especialmente la carne, la mayor incidencia de la aceleración al indicar que “buena parte de esto se explica por los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, particularmente en la carne, cuyo incremento fue superior al 7%”.