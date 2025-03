Milei mandaría 40 veces menos de lo que necesitaría Bahía Blanca para recuperarse

Bahía Blanca necesitará más de 400 mil millones de pesos para su reconstrucción, según lo revelado por el intendente Federico Susbielles. El anuncio, hecho el domingo, desató una ola de indignación frente a la ayuda anunciada por el gobierno nacional: solo 10 mil millones de pesos, una cifra claramente insuficiente ante la magnitud de los daños. "Nos parece importante que se colabore con los bahienses, pero no estamos hablando de menos de 400 mil millones de pesos", afirmó Susbielles, quien agregó que se enteró de la ayuda a través de un tuit del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

A pesar de la falta de recursos, el municipio continúa con su labor de reconstrucción. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: el 45% de la ciudad todavía carece de electricidad, los caminos son casi intransitables y el municipio se encuentra operando con un 70% menos de su capacidad debido a la pérdida de vehículos y maquinaria en la inundación. Además, el descontento con la actitud del gobierno nacional sigue en aumento, con manifestaciones de vecinos que reprocharon a figuras como Patricia Bullrich y Luis Petri por su visita fugaz a la ciudad. "Mojate como nosotros", fue uno de los reclamos que más resonó en los videos viralizados.

El presidente Javier Milei, quien no consideró necesario acercarse a la ciudad para brindar apoyo directo, ha sido duramente criticado por la escasa respuesta. El intendente de Bahía Blanca dejó claro que, dadas las circunstancias, no confía en el gobierno nacional para encarar la reconstrucción de la ciudad. "Milei sigue repitiendo que la obra pública es un curro", señaló Susbielles. En contraste, el gobernador Axel Kicillof se perfila como la principal esperanza del municipio para obtener los recursos necesarios. "Confiamos en lo que el gobernador va a anunciar", expresó el intendente.De acuerdo a La Política Online, uno de los puntos más críticos para la reconstrucción será el Canal Maldonado, cuya zona se encuentra extremadamente socavada y cuyas placas de protección ya no existen. La obra para reparar el canal, construido en la década del 50 durante el gobierno de Perón, es urgente y costosa. "Vamos a tener que priorizar mucho esa obra", destacó Susbielles, quien también indicó que el municipio está explorando la posibilidad de acceder a créditos internacionales para financiar la reconstrucción. Mientras tanto, el municipio ha habilitado una cuenta en el Banco Provincia para recibir donaciones, bajo el alias "BAHIAXBAHIA", y varias empresas ya se han ofrecido para realizar aportes.