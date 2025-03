"No se incrementa la deuda": el Gobierno explicó en qué usará el nuevo desembolso del FMI

OTRA VEZ SOPA: MILEI LE PIDE LA ESCUPIDERA EL FMI PARA SOSTENER EL TIPO DE CAMBIO



Milei vuelve a pedir plata al FMI ¿Qué significa este acuerdo?

🔸 Cambiar deuda que se rollea automáticamente (con BCRA) por otra con las condicionalidades que establece el organismo multilateral… pic.twitter.com/PwzwYXKa5U — Hernán Letcher (@hernanletcher) March 11, 2025

El jefe de Gabinete,, explicó hoy los términos del nuevo acuerdo entre del Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el nuevo desembolso "no aumentará la deuda pública".En declaraciones a Radio Splendid, el funcionario subrayó que el nuevo acuerdo "claramente dice que no se incrementa la deuda pública" y explicó para que se usará: “"La deuda del tesoro no se va a incrementar”, insistió.El acuerdo, autorizado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), será enviado este martes al Congreso para su tratamiento y aprobación al Congreso. “Hay un procedimiento que empieza en la comisión bilateral", explicó Francos al tiempo que remarcó que el Ejecutivo tiene la facultad para aprobarlo "en los términos que ahí se establece".Asimismo, añadió : “El DNU va a ser enviado de inmediato al Congreso para que sea tratado como corresponde.”.“Tiene una larga fundamentación histórica de los DNU que existieron antes con la relación con el FMI”, sostuvo.“Algunos diputados dicen cosas totalmente ridículas, la famosa Ley Guzmán para aprobar el acuerdo con el FMI donde todos los acuerdos debían pasar por el Congreso. Yo dije que esa ley pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque limita facultades del ejecutivo que surgen de la propia Constitución”.El acuerdo alcanzado con el FMI, según se informó, tendrá una serie de desembolsos escalonados, que se realizarán en los próximos años.con plazos de gracia. Según el texto del documento, el "plazo de amortización será de hasta 10 años".El acuerdo prevé un total de aproximadamente, los cuales estarán destinados principalmente a cubrir los pagos de la deuda ya existente. A través de este nuevo convenio, Argentina podrá renegociar y extender los vencimientos con el FMI, lo que alargará los deadlines de pago. Según destacan en la fundamentación del DNU, los recursos obtenidos no serán para cubrir compromisos existentes, lo que implica que el Gobierno podrá cumplir con sus obligaciones sin generar nuevos pasivos para el Tesoro.El economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)explicó en pocas líneas las claves de este acuerdo con el FMI aun sin que se haya difundido la letra chica del supuesto entendimiento:1.con las condicionalidades que establece el organismo multilateral.2.: del propio Estado, al FMI.3.: no hay necesidad ni urgencia que justifique el instrumento utilizado (un decreto). El Congreso está en funciones.. Esto es una auto autorización para celebrar un acuerdo X, como bien exhibe el uso del tiempo futuro en el art. 1. Milei llevó la inconstitucionalidad a otro nivel y a otra línea temporal.4.Muchas dudas:"El modelo Milei necesita los dólares del FMI para sostener una apreciación ficticia. Como no resolvieron el flujo (en enero de 2025, la cuenta corriente cambiaria registró un saldo negativo de USD -1656 MM), apelaron primero a los dólares del blanqueo, luego a los dólares del REPO y ahora al préstamo del FMI", remarcó el economista.