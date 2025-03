"Represento todo lo que detestan": Lali Espósito habló sobre su enfrentamiento con Milei y los ataques de los libertarios

A raíz de los constantes ataques del presidente Javier Milei y de su entorno hacia su persona luego de expresar su opinión en redes sociales tras conocerse el resultado de las PASO en 2023, la reconocida cantante Lali Espósito consideró que ella "representa todo" lo que el Gobierno libertario "detesta" y sostuvo que "jode que sea una mina que se expresa".En diálogo con el canal de streaming de Gelatina, la artista se refirió a su rivalidad con el presidente libertario: "Lo que para mí es evidente es que. Ese éxito lo tienen que bastardear de alguna forma porque no puede ser que a una mujer le vaya bien"."Y enfatizo en lo de mujer porqueel Presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo y con María Becerra, por ejemplo. No vi nunca que mencionara a un artista varón que se haya expresado como sí sucedió y ahí él mucho no dice", añadió.En esa misma línea, resaltó: "Jode que sea una mina que se expresa, que representa una cosa. Ellos necesitan ponerme de enemiga"."Me dicen kirchnerista y no pueden creer que me exprese y diga que me parece peligroso y triste lo que hacen. No tiene sentido colocarme a mí como la enemiga.. No necesito bastardear la opinión de otro para que la mía tenga validez", manifestó la cantante.Y reflexionó: "Es una época de sesgo narrativo, donde yo necesito que mi historia cierre y, para que eso suceda, necesito decir que vos sos esto”."Por eso es que ellos necesitan justificar su ataque hacia cierto sector de la sociedad, de aquellos que no lo votaron por ejemplo. Así que voy a bancar esa bardeada sin ningun tipo de problema, como lo vengo haciendo hasta ahora, porque. Toda la vida fui una persona respetuosa. Así me manejo yo", consideró.Por último, sostuvo: ", eso es feo, pero que me 'bardeen' unos pibes en Twitter... la verdad que no me pasa nada".