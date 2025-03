Elecciones 2025: el gobernador de Chaco selló una alianza con La Libertad Avanza, en tanto en Jujuy se rompe el PJ

Se empienzan a cerrar las alianzas de cara a las elecciones 2025, y el gobernador radical chaqueño inscribió al espacio "Chaco Puede" con La Libertad Avanza. Mientras tanto en Jujuy, el peronismo irá a las elecciones de mayo partido en dos y la UCR liderará el espacio que le dio el triunfo al gobernador Sadir.EN CHACOA horas de que venza el plazo para la presentación de las alianzas electorales de cara a las elecciones provinciales legislativas del próximo 11 de mayo, el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero, anunció que cerró un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). "Hoy damos un enorme paso. Un gran grupo de chaqueños representados por 'Chaco Puede', unificamos fuerzas con la Libertad Avanza (LLA) para enfrentar al Kirchnerismo y evitar su regreso al poder", publicó Zdero en su cuenta de X.El mandatario provincial señaló que "la alianza busca frenar las políticas empobrecedoras que hoy combatimos a través del Orden y el Cambio". "Seguimos adelante juntos, para combatir el fracaso del pasado y seguir trabajando para que obras importantes, como el Acueducto, sea una realidad y no una promesa de años rodeada de mentiras. Es un paso clave para consolidar una mayoría contra el kirchnerismo, los corruptos y quienes frenan el desarrollo del país", concluyó Zdero.En Chaco se renovarán 16 bancas de las 32 que hay en la Cámara de Diputados. Actualmente, 15 escaños son del PJ (Frente Chaqueño), 15 de Juntos por el Cambio, xC, y las dos restantes del exintendente de Resistencia, el peronista Gustavo Martínez.EN JUJUYEn Jujuy se renovarán a 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes, además de concejales y miembros de comisiones municipales en distintos departamentos. A horas del cierre del vencimiento del plazo, el oficialismo que lidera el gobernador radical Sadir registró una alianza electoral con 40 partidos que es el frente "Jujuy Crece". "Tenemos la máxima expectativa por el acompañamiento a la actual gestión provincial que, a pesar de la difícil situación de haberse cortado muchas partidas nacionales, ha sido capaz de sostener lo que su gente necesita", sostuvo Jorge Rizzotti, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) de Jujuy, uno de los partidos que convocó e integra el Frente Jujuy Crece.El PJ jujeño se encuentra intervenido y no participará de las elecciones con ese sello. Sin embargo, se inscribió el Frente Justicialista, referenciado en la diputada nacional Leila Chaer, con un armado que incluye a otros 18 partidos y a los dirigentes Guillermo Snopek, diputado nacional, y al legislador provincial Rubén Rivarola, dueño del medio El Tribuno. Este espacio fue recibido hace unas semanas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la sede del Instituto Patria, en CABA, lo que fue leído como un respaldo.En la vereda del frente, adentro del propio peronismo, la senadora nacional Carolina Moisés inscribió al crítico frente "Somos Más", que está integrado por Arriba Jujuy, Podemos, Frente Popular, La OLA, Blanco de los Trabajadores, La Guardia, Miles, Igualar, Recuperación Sampedreña y el Partido Poder Comunal, más concejales, comisionados municipales y vocales de toda la provincia.Moisés es crítica de Rivarola, quien fungía como presidente del PJ cuando fue intervenido, durante el proceso de reforma constitucional jujeño que derivó en protestas en las calles. "No fuimos cómplices de esa reforma, sino que estuvimos del lado correcto de la historia, denunciando sus consecuencias y acompañando a quienes fueron víctimas de la violencia institucional y la represión", sostuvo Moisés a Ámbito. "Nuestro frente es la expresión de un amplio sector de la sociedad jujeña que no encuentra representación en las estructuras políticas tradicionales. Somos un espacio plural, conformado por una docena de partidos políticos de raíz nacional y popular", agregó.El dirigente peronista y diputado provincial Carlos Haquim, que hace un mes cerró un acuerdo con la fuerza Hacemos, del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, anotó al frente Primero Jujuy, que está formado por su partido homónimo, el del excandidato a presidencia y Gana Jujuy. Otro de los espacios que se se sumó a la contienda electoral de mayo es el Frente Amplio, conformado por el Partido Frente Amplio, el Partido Instrumento Político para la Liberación, el Partido Siempre Jujuy y el Partido Juntos Tenemos Futuro, siendo tres provinciales y uno municipal. A cierre de esta nota, LLA no integraría ninguna alianza para las elecciones y participaría sola.