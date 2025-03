¿Se termina el relato libertario de la pauta cero?: la millonaria cifra que gastó Santiago Caputo con YPF

De acuerdo con el último balance de YPF y en un función de una nota de La Política Online, el gasto en "Publicidad y propaganda" alcanzó los 97.100 millones de pesos en 2024, lo que representa un incremento alarmante del 40% con respecto al año anterior, bajo la gestión de Alberto Fernández. La cifra eleva las sospechas de que, lejos de reducir la publicidad oficial como había prometido Milei, el gobierno continúa canalizando recursos a través de empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, manteniendo un sistema de distribución de fondos similar al de gestiones anteriores. Este modelo de financiamiento a través de las empresas del Estado se aleja completamente del supuesto compromiso libertario con la "pauta cero".

El uso de YPF como caja para la propaganda oficial no solo genera polémica interna, sino que también complica la defensa de la empresa en el juicio que enfrenta en Nueva York contra el fondo buitre Buford. En ese contexto, los abogados de YPF argumentan que la petrolera es un ente independiente del Estado argentino. Sin embargo, el alto monto destinado a publicidad y la relación estrecha con el gobierno debilitan esta posición legal, ya que refuerzan el argumento de que YPF, al igual que otras empresas públicas, actúa como un "alter ego" del Estado, lo que podría ponerla en riesgo de embargos a favor de los litigantes.El manejo de la pauta en YPF está bajo el control directo de Santiago Caputo, quien junto a Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, vicepresidente de la empresa, maneja el reparto de los auspicios. Las cifras millonarias destinadas a publicidad y los vínculos con consultoras privadas han generado no solo sospechas sobre la transparencia de estos pagos, sino también disputas dentro del gobierno. En particular, Karina, vinculada al círculo de poder de Milei, ha expresado sus dudas sobre la relación de Caputo y Lugones con los medios, sugiriendo que estos favorecen a ciertos sectores de la prensa en detrimento de otros.