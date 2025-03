Reapareció: en medio de la polémica por la valijera libertaria habló María Luján Telpuk

María Luján Telpuk, la ex policía de Seguridad Aeroportuaria conocida como la ‘chica de la valija’ por haber detenido al empresario venezolano Antonini Wilson con 790 mil dólares sin declarar, reapareció en los medios este miércoles para hablar sobre su experiencia y comparar su caso con el reciente escándalo de Laura Arrieta, vinculada al Gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Radio Splendid AM 990, Telpuk se refirió a la situación ocurrida en 2007 y aclaró que en su caso nunca hubo intervención o presión por parte del gobierno de Néstor Kirchner.

, afirmó Telpuk, refiriéndose a la noche del 4 de agosto de 2007, cuando interceptó la valija con el dinero en el Aeroparque Jorge Newbery. Según la policía, la Aduana había ordenado no revisar la valija, pero ella, con la autoridad correspondiente, decidió continuar con el procedimiento de control. “Esa noche, la persona de Aduana que estaba parada al lado mío me dijo que no revisáramos la valija, que dejáramos pasar las cosas. En ese caso, era la Aduana la que no quería realizar el procedimiento, pero yo lo podía hacer porque tenía la autoridad para hacerlo”, relató.Cabe señalar que después de la revelación del caso Arrieta, la Aduana emitió un comunicado en el que se anunciaba el inicio de una investigación para determinar qué contenían las valijas y esclarecer las circunstancias del control. Esta nueva denuncia ha abierto un nuevo capítulo en las controversias sobre los controles de seguridad en los aeropuertos y la posible intervención de autoridades políticas en los procedimientos.