Zago apuntó contra LLA por la estafa de $LIBRA: "Hay muchos que deben tener alguna responsabilidad"

Luego del escándalo en la Cámara de Diputados, el legislador Oscar Zago (MID) afirmó este jueves que dentro de La Libertad Avanza (LLA) "hay quienes deben estar involucrados en la estafa" de la criptomoneda $LIBRA y que por eso intentaron boicotear la sesión de ayer."La Libertad Avanza está preocupada, muy preocupada, porque hay muchos que deben tener una responsabilidad de los hechos que vienen haciendo y la verdad que están comprometiendo mucho al presidente de la Nación", sostuvo Zago en una entrevista con A24.En ese marco, el diputado aseguró que "el oficialismo quería hacer fracasar la sesión" para evitar el avance de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA y apuntó contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem: "Su objetivo era que la casa de la democracia no funcione".Zago se mostró arrepentido por el episodio de violencia con Lisandro Almirón, pero reiteró que la pelea comenzó por los intentos del oficialismo de hacer que él se levante de su banca y así dejar sin quórum la sesión."Hubo diputados de LLA que se pusieron nerviosos porque había quórum por los diputados del MID y dos de LLA (Pagano y Bonacci, quienes antes se cruzaron con Lilia Lemoine y Celeste Ponce). No quiero estar dentro del tema de la violencia, no soy así y no me interesa, por eso pedí disculpas y me arrepiento del suceso”, expresó Zago y reiteró: “Me dejé llevar por la memoria de mi madre. No tenía que haber reaccionado de esa manera".Al respecto, reveló que lo “insultaron por cinco minutos” con la intención de que se levante de su banca. “Dijeron ‘son los mismos tres hijos de puta con las dos que están acá'. Esa fue la frase final [antes de levantarse] de Almirón”, reveló el legislador.