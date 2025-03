Milei respaldó a Bullrich por la represión ilegal y amenazó ante futuras protestas: "Voy a acelerar mucho más"

Tras la brutal represión a jubilados y heridos de gravedad, el presidenterespaldó públicamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por "defender los valores de la república" y apuntó contra los manifestantes en el discurso que pronunció en la muestra agropecuaria Expoagro.“Estoy con alguien que compitió conmigo y su grandeza permitió que se sumara a este gobierno. En materia de seguridad, el que las hace las paga",remarcó el mandatario tras la represión en las inmediaciones del Congreso de este miércoles, donde jubilados, niños que salían del colegio y periodistas fueron gaseados y violentados.Al repecto, subrayó: "y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros son malos”. “vamos a defender a la República: no vienen contra mí, vienen contra ustedes, yo sólo estoy en el medio”, agregó.“Se terminó el modelo en el que las víctimas son tratadas como victimarios y los victimarios como víctimas”, aseguró Milei ante la atenta mirada de la Ministra de Seguridad, que sonrió en varias ocasiones al escuchar las definiciones del Presidente, cuyo respaldo a la ministra fue total: “Quiero agradecer la presencia de la doctora Bullrich, que vino a acompañarme, por”, resaltó Milei.Como el resto de los funcionarios del Gobierno, el Presidente destacó la labor de su ministra y su firmeza en el manejo de la seguridad refuerza la narrativa de orden que promueve La Libertad Avanza como fuerza política. “Imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más...”, advirtió Milei con una sonrisa, a modo de remate de lo que fue su defensa al estilo de Bullrich para mantener el control del orden público.Durante su discurso el mandatario también elogió al legislador José Luis Espert, posible candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: “Está haciendo una tarea titánica, ciclópea en el Congreso de la Nación”, afirmó.Y aprovechó para hablar del temporal en Bahía Blanca y les respondió a quienes lo criticaron por no haber viajado a la ciudad bonaerense rápidamente. “Era una foto linda, pero le hacíamos perder tiempo a los grupos asignados a resolver las tareas. Si iba antes, hubieran perdido tiempo en darme explicaciones. Yo tenía que elegir entre la foto linda que le gusta a la política o salvar vidas; yo preferí salvar vidas, otros prefirieron la foto linda…”, lanzó apuntando directamente contra Axel Kicillof y otros referentes opositores.En el mismo sentido, el Presidente resaltó la tarea del Gobierno que encabeza: “Algunos aprovechan la desgracia para el carancheo político y berreta. De los ocho ministerios que tenemos, seis estuvieron trabajando de modo activo en ayudar a Bahía Blanca. Donde había caos, ellos fueron a poner orden. Llegaron las ayudas de Capital Humano y el Ministerio de Salud armó un hospital de campaña”.