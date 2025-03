Otermín salió al cruce de las acusaciones de Bullrich: Es muy grave que armen denuncias falsas para tapar la violencia

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió al cruce de las acusaciones lanzadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien lo vinculó con la organización de disturbios en la marcha de jubilados del pasado miércoles frente al Congreso. Según Bullrich, el Municipio y su jefe comunal habrían facilitado el traslado de barrabravas para generar caos durante la protesta, una acusación que Otermín desmintió de manera tajante.

“Estaba volviendo de ver obras en la Plaza San Martín de Turdera, y me sorprendió la noticia de una denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una supuesta participación en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso. Esto es absolutamente falso”, afirmó Otermín a través de sus redes sociales, rechazando las acusaciones de manera contundente.En una entrevista con el periodista Juan Amorín, el intendente amplió sus declaraciones y expresó: “Me asombra la falta absoluta de compromiso con la verdad, el cómo se desbloquean niveles de mentira todo el tiempo. Lo que sucede acá es que hay jubilados a los que se les complica sobrevivir y hay un gobierno que reacciona con ferocidad. Veo una sucesión de cuestiones críticas producto del modelo económico que están implementando y como ya no pueden disimular que eso trae como consecuencia que la gente viva peor, buscan mostrar orden artificial en la calle y en los números”. En este sentido, Otermín consideró que “es muy grave que se hagan denuncias falsas para tapar la violencia” que, según él, proviene del mismo Gobierno.El intendente también apuntó a la estrategia política detrás de las acusaciones. “Lo que quieren es un título, por eso buscan responsabilizar a dos de los municipios más grandes de la Provincia, que además son gobernados por el peronismo. Pasó algo similar recientemente con el intento fallido de intervención de la provincia de Buenos Aires. Hay una ministra que debería estar trabajando para que la gente viva tranquila y en cambio se dedica a hacer operaciones para distraer y amedrentar el derecho a la protesta”, denunció Otermín, aludiendo a la situación de tensión que se vive en el país debido a las políticas de ajuste.Otermín subrayó la importancia de procesar pacíficamente las disconformidades sociales: “Los gobiernos toman decisiones y deben hacerse cargo de que haya gente que no esté de acuerdo, lo que hay que lograr es procesar esas disconformidades pacíficamente. Nuestro compromiso es con la democracia y con la paz. La verdad es que a los jubilados les cuesta sobrevivir y que reprimen con ferocidad para atemorizar”, concluyó el intendente, reforzando su postura en defensa de la protesta social y los derechos de los jubilados.