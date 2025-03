Jorge Macri aseguró que las personas detenidas tras la represión en el Congreso volverán a ser procesadas

El Gobierno de la Ciudad se sumará como querellante en la causa del Gobierno nacional ypor su decisión de liberar a los detenidos tras la feroz represión en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas de fútbol. Además, el jefe de Gobierno porteño,, adelantó que las personas liberadas volverán a ser detenidas.“Muchas de las personas que fueron liberadas seguramente volverán a ser detenidas y procesadas por prender fuego un patrullero, contenedores, agredir a policías, romper baldosas y vidrieras”, ratificó esta mañana el alcalde porteño durante una entrevista en Radio con Vos.Con respecto a la resolución de la jueza Andrade, sostuvo que la decisión “se tomó de manera apresurada, ya que no le permitió a los fiscales sustentar las detenciones”. "Tenemos pruebas para sostenerlas (las detenciones), después será la Justicia la que ponderará lo que nosotros aportamos”, destacó.En esta línea, aseguró que los detenidos “no eran gente que iba caminando por ahí y que no estaba haciendo nada”. “Cuando se ve ese nivel de caos, la gente buena se va, o se queda en una esquina, manifestándose educadamente en su vocabulario”, intentó señalar al sostener que “no son los que dan la vuelta a la manzana corriendo a buscar un contenedor y prenderlo fuego. Esta fue una marcha pacífica yDetrás de una demanda justa, había grupos violentos que usaron eso como excusa para sembrar desorden y caos", consideró en línea con el Gobierno nacional y con el propio Mauricio Macri quien también respaldó a Bullrich.El ministro de Justicia porteño,, confirmó en diálogo con Radio Rivadavia, que serán parte de la causa en contra de la magistrada al considerar que la jueza federal "tiene una tendencia que va más acorde a lo que se conoce como el garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley".Sobre la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a los detenidos, Tapia expresó: "Estamos del lado de la ley y queremos terminar con este famoso garantismo y ‘puerta giratoria’ que tenemos también avalada en el Poder Judicial, un poder independiente que interpreta la norma siempre en favor del que la corrompe".El ministro criticó el argumento de la jueza de garantizar el derecho constitucional a manifestarse, señalando que "eso no fue una manifestación, lo que ocurrió el otro día se trató de un acto de violencia coordinado obviamente por organizaciones que estaban detrás de esto".También cuestionó los plazos procesales de la jueza, afirmando que "aceleró o no cumplió con plazos procesales que tenía la Fiscalía para imputar y para terminar de recopilar la prueba". Además, señaló que "el argumento que utiliza es preocupante: ¿Cómo vas a sostener que lo dejás en libertad en función de un derecho constitucional de manifestación o de protesta?".Tapia concluyó afirmando que "vamos a ir a buscar a aquellas personas que cometieron estos desmanes y destrozos, no solo las personas físicas sino también aquellas organizaciones que pueden llegar a estar detrás de esto, ¿para qué? Para que sean responsables al menos del daño patrimonial que le causaron a la ciudad".