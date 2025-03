Amalia Granata: "Milei tiene que bajar un cambio y conectar con la realidad"

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata cuestionó en duros términos la represión desatada en el Congreso contra los jubilados e hinchas de distintos clubes que movilizaron contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.En este sentido pidió atender la cuestión de los jubilados "que siempre fueron marginados" y repudió la brutalidad policial que el miércoles pasado dejó varios heridos, entre ellos una jubilada y el fotógrafo Pablo Grillo quien se encuentra internado y pelea por su vida.En referencia a la jubilada que fue empujada por un policía y se cayó al piso, Granata criticó la versión oficial donde trataron de justificar el accionar diciendo que la mujer había pegado primero. "No podes comparar a una señora entre 70 y 80 años con la fuerza de un policía", señaló en entrevista con C5N.Luego sostuvo que la represión se les fue de las manos y la gestión libertaria no lo va a reconocer. "Es más sincero decir que se les fue de las manos y tener empatía con el otro, en este caso con un fotógrafo. No me importa que sea militante, es una persona que está peleando por su vida. Discutir si es militante o no me parece muy violento", indicó.Acto seguido apuntó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y consideró que la firmeza que muestra en sus declaraciones o apariciones públicas es "para hablarle a su público" y pidió "dejar el poder y las mezquindades de lado" para tener empatía con Grillo.En el mismo sentido criticó las declaraciones de Milei en la ExpoAgro. " Tampoco ayuda que Milei vaya a una conferencia de prensa y se ponga tan vehemente cuando hay una persona luchando por su vida. Hay que sacar la ideología de lado y bajar un cambio". Y agregó: "Tenemos que empezar a tener empatía con el otro porque estamos en una sociedad donde todo el tiempo es violencia verbal y física contra el otro. Se dejó de lado la humanidad".La diputada consideró que la comunicación del Gobierno y del Presidente no está siendo buena porque no le habla al conjunto de los argentinos sino solamente a la "militancia fanática". "Creo que Milei tiene que bajar un cambio y conectarse con la realidad. La economía es y no es todo en Argentina. Hay muchos temas que preocupan y no los está abordando el gobierno como el tema de las adicciones. Hay chicos de 10 años que empiezan a consumir. Tenemos que pensar que esos chicos con adicciones son el futuro. No hay un plan de educación", completó.