De cara a las elecciones del 18 de mayo, cerraron las alianzas en Ciudad: quiénes son los principales candidatos

De cara a las elecciones porteñas del 18 de mayo, cerraron este miércoles las alianzas en las que el PRO logró sellar una serie de acuerdos con nuevos socios para dar nacimiento al frente electoral "Buenos Aires Primero", luego de haberse consumado la ruptura definitiva de Juntos por el Cambio en la escena porteña. Unión por la Patria cambió su denominación por "Es Ahora Buenos Aires", con el PJ como fuerza principal y Leandro Santoro como su candidato a legislador. También se inscribió el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta con "Volvamos Buenos Aires", mientras que la UCR de Martín Lousteau volvió a Evolución. La Libertad Avanza, en tanto, irá en soledad, sin que todavía se sepa quién encabezará la boleta. El cierre de candidaturas será el 29 de marzo.La separación de JxC que inició a nivel nacional en 2023 tras la dura derrota en las presidenciales, terminó de cristalizarse este 19 de marzo en la Ciudad. El PRO ya no contará con habituales aliados electorales como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica-ARI (CC), el Partido Socialista o Confianza Pública, quienes decidieron abrirse del bloque que lidera Darío Nieto y aspirarán a ganarse el voto de los porteños escaños con candidatos propios. Sin embargo, el partido de Macri no irá solo. Estará acompañado de nuevos aliados.La unidad que presentó el oficialismo ante el Tribunal Electoral de CABA lleva por nombre, un slogan que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, comenzó a utilizar a fines del año pasado, cuando retomó la agenda con anuncios sobre Seguridad, Educación, Salud y reformas en el Estado. El frente electoral que tendrá al PRO como principal espacio estará integrado por Movimiento Integración y Desarrollo (MID), cuyo liderazgo a nivel nacional es ejercido por el diputado Oscar Zago, ex LLA. También estará compuesto por el Partido Demócrata, el Partido UNIR, el Partido de las Ciudades en Acción y Encuentro Republicano Federal.Para mayo, el macrismo porteño tendrá por delante la tarea de reimpulsar la imagen del partido, afectado por la fuerte presencia de los libertarios, quienes jugaron durante el 2024 a correrle la agenda al jefe de Gobierno porteño para intentar tratar temas vinculados al achicamiento del Estado mediante recortes en el gasto público, una línea que se trasladó desde Nación hacia el bastión PRO. Para ello prepara un abanico de candidatos posibles. Entre los trascendidos aparecen María Eugenia Vidal, Laura Alonso, Fernán Quirós y Waldo Wolff, figuras ligadas a la identidad de Propuesta Republicana.La sorpresa respecto a los postulantes la dio el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Luego de confirmar que se presentará a legislador porteño, cerró un acuerdo con el partido de Graciela Ocaña, Confianza Pública (CP), para competir juntos en las elecciones de mayo bajo la alianzaSu presencia en las urnas termina de fragmentar a este universo de electores referenciados con el liberalismo reformista, una identidad que supo reunir el PRO durante 17 años y que ahora aparece diseminada, a la espera de ser absorbida por otros espacios. La atomización de la oferta de centro derecha abre una ventana de oportunidad para el peronismo. En Ciudad dejará de llamarse "Unión por la Patria" para sery llevará a Leandro Santoro como cabeza de lista.Por el lado de, el bloque que lidera Pilar Ramírez apostará por nombres propios para ampliar el volumen en la Legislatura. El desdoblamiento y adelantamiento de las elecciones que empujó Jorge Macri aceleró los tiempos para todos los espacios y, particularmente, para los libertarios, que aún están en la búsqueda de un candidato que refuerce la marca electoral. En los últimos meses, los rumores de postulantes pasaron desde el vocero presidencial Manuel Adorni hasta Federico Sturzenegger. En LLA descartaron a ambos. También trascendió el economista Claudio Zuchovicki.Cerca de la medianoche, la terminal porteña de LLA emitió un comunicado en el que manifestaron que la alianza "es con los porteños" y arremetieron contra sus adversarios electorales.Por el lado de lahay pocos nombres confirmados. Uno de ellos será Paula Olivetto, quien encabezará el armado de la Coalición Cívica-ARI, el partido fundado por Elisa Carrió que decidió salirse de la alianza con el PRO y competir en soledad.Durante la jornada, en los pasillos de la UCR de CABA también se discutieron posibles uniones y se tendieron puentes para armar una coalición con diferentes partidos, también por fuera del armado que supo aglutinar al PRO y la CC-ARI. A las discusiones con el Partido Socialista, el cual el sábado pasado habilitó a las autoridades para consensuar una alianza, se sumaron las charlas con el GEN, partido que a nivel nacional se referencia en la figura de Margarita Stolbizer.En horas de ayer a la noche, el senador Martín Lousteau, titular de la UCR a nivel nacional y posible candidato a legislador porteño, confirmó la reedición dejunto con el socialismo, el GEN e independientes.Otro de los espacios que volverá a presentarse en estas elecciones es el, que aglutina al Partido Obrero (PO), Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Consultados por Ámbito, confirmaron que reeditarán la unidad vigente. La candidatura que se baraja por estas horas es la de Vanina Biasi, diputada nacional y excandidata a jefa de Gobierno porteño en 2023.Por su parte, el legislador liberal Yamil Santoro confirmó la consumación de una alianza con el Partido Libertario y el Partido Demócrata Cristiano. El nombre que llevará el espacio electoral será. (UP), una suerte de alterego ortodoxo del bloque peronista. Su similitud no se queda solo en el apellido de sus candidatos, en la propuesta de unidad y en las siglas, sino también en el logo y los colores que utilizará.Por último, también se presentará como candidato a legislador el espaciodel exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. Llevará de candidato a Alejandro Kim.En las elecciones del 18 de mayo, la Legislatura renovará 30 de sus 60 bancas.