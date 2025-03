Milei le dio una paritaria de 30% a Galperín vía exenciones fiscales tech el mismo día que reprimió jubilados

El presidente Javier Milei decidió por decreto el mismo día de la marcha de los jubilados contra el ajuste que terminó con una represión ilegal que el Estado subsidiará con casi $200.000 millones las exenciones fiscales para empresas tech que benefian principalmente a Mercado Libre, de Marcos Galperín

La decisión del mandatario libertario significa, es decirproyectada para el año, para el mencionado subsidio, conocido oficialmente como régimen de Economía del Conocimiento, y,Además, según analizó Infobae, el aumento del subsidio tech se configura como una de las partidas que más subieron, por lo menos hasta el momento, en términos nominales respecto del año pasado, cuando la cifra también se estipuló por DNU ya que no hay Presupuesto votado por el Congreso desde 2023.En igual sentido, la paritaria que celebra Galperín supera, en el primer bimestre del año, a partidas asignadas a programas sociales (más allá de AUH, y también jubilaciones), por ejemplo. O sea: en términos porcentuales el Estado subsidia más a Mercado Libre que a los jubilados y a los planes sociales.El Presupuesto 2025 prevé que el total de gastos aumente apenas 5,5%, con incrementos nominales de apenas 1,7% para Capital Humano, que incluye jubilaciones, AUH y programas sociales; 2,3% de suba para Defensa, 3,6% para el Poder Judicial; y 6,3% para Seguridad, entre otros. En cambio, el subsidio tech para Galperín alcanza una suba de 30%.Se trata de un esquema que reglamentó como tal la gestión de Alberto Fernández en 2019 y que es una actualización de la vieja ley del software impulsaba por Néstor Kirchner hace más de dos décadas. En ambos gobiernos, no obstante, las jubilaciones recibían aumentos mayores que dicho programa.El regímen de Economía del Conocimiento da beneficios y exenciones impositivas a las empresas que exportan software, plataformas tecnológicas, biotecnología y otros servicios profesionales. Es un buen esquema de incentivos, aunque no exento de críticas por cómo se organiza y las empresas que acceden. No es lo mismo, claro está, una firma que recién comienza que una multinacional que tiene despligue en los tres países más grandes de América Latina, cuyo dueño es el argentino más rico del mundo y que reporta ganancias en otro país.Es que la principal empresa beneficiada por el régimen, por volumen y tamaño de su negocio, es Mercado Libre, el gigante tech de comercio electrónico y los pagos virtuales cuyo CEO es Marcos Galperín y que en los últimos tres años recibió USD 250 millones en estos beneficios, según detalló semanas atrás Infobae con datos del propio balance de la compañía.Según el “Título V”, Cupos fiscales, del DNU de la semana pasada, se estableció “para el Ejercicio 2025 un cupo fiscal de pesos ciento noventa y cinco mil millones ($195.000.000.000) para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en los artículos 8° y 9º de la Ley N° 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y sus modificaciones”.Y se agregó que “la Autoridad de Aplicación de la norma legal mencionada precedentemente asignará el cupo fiscal debiéndose considerar, a tales efectos, la incidencia de los beneficios otorgados a las diferentes categorías de las empresas inscriptas, promoviendo una mayor atención a aquellas empresas de menor tamaño”.El cupo fiscal para el régimen de promoción de economía del conocimiento en 2024 comenzó con $120.000 millones y a mitad de año se sumaron otros $30.000 millones. En términos generales, de ese total –con un cálculo estimado de dólar MEP de fines de 2024– Mercado Libre se llevó una porción grande, de al menos 20%.El Gobierno no abre los datos, pero según Infobae la empresa de Galperin, fiscal para La Libertad Avanza en las elecciones 2023, es la principal beneficiaria. Meli, tal la sigla con la que el primer unicornio argentino cotiza en Wall Street, no hizo comentarios al respecto, tampoco sobre si analizó o analiza “bajarse” del régimen, o donar los fondos que evita pagar o destinarlos a algún programa de incentivo a terceros.Según el Gobierno, lo que recibe cada empresa incluye beneficios del régimen nacional, y de otros regímenes de provincias o de CABA. En cuanto a los beneficios nacionales, hay principalmente dos, el reintegro de contribuciones patronales por los empleados elegibles, y la menor tasa de impuesto a las ganancias, con un 20% de descuento para las grandes empresas, y un 60% de descuento para las pequeñas empresas participantes del régimen.El cupo anual del presupuesto solo afecta al reintegro de contribuciones patronales por empleados elegibles, según las fuentes oficiales. “El año pasado, unas 76 grandes empresas tenían aproximadamente el 50% de los empleados elegibles del régimen y entre todas las grandes empresas, recibieron aproximadamente un 50% del cupo asignado. Este reintegro de contribuciones no es en dinero, sino en un bono de crédito fiscal para cancelar exclusivamente saldos de IVA y de impuesto a las ganancias”, detallaron en Economía. Además de Mercado Libre, otras compañías grandes que adhieren son Globant, Accenture, Despegar, Capgemini, Gire, Calipso y Nación Servicios entre las más conocidas, según información que aportó el Gobierno.El encuadre es correcto y ajustado a la ley, pero no pocos critican que empresas de tal tamaño accedan a este tipo de beneficios. La empresa que cofundó y comanda Galperin –el hombre más rico de la Argentina con una fortuna personal de USD 8.200 millones, según Forbes– tuvo en 2024 ingresos por USD 21.000 millones y su fintech, Mercado Pago, por USD 8.600 millones. La compañía tiene un valor de mercado de casi USD 105.000 millones, más que las otras 20 locales que cotizan en EEUU sumadas, entre ellas bancos, energéticas y otras. Es la más grande del país por su valor y también de la región.“Resulta llamativo que en un marco de ajuste fiscal se sostengan las siderales ganancias que usufructúan los empresarios más acomodados del sector, subsidiados por el Estado. Esas ganancias, además, no se reinvierten en el país. Mientras Mercado Libre anunció USD 3.400 millones para y en Argentina apenas un desembolso por USD 75 millones, poco más de que recibió en subsidios sólo el año pasado”, aseguran en el sector financiero. La empresa de Galperin tiene un fuerte enfrentamiento legal con Modo, la billetera virtual de los principales bancos naciones, quienes lo acusan por comportamientos anticompetitivos exclusorios y abuso de su posición dominante.