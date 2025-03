Pepe Mujica: "Trump está cambiando todas las reglas del juego"

El expresidente del Uruguay, José "Pepe" Mujica, cuestionó las medidas económicas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que desde su arribo a la Casa Blanca "está cambiando las reglas del juego" y su políticas "inestabilizan todas las relaciones comerciales en el mundo entero".A su vez, pidió por un fortalecimiento del Mercosur al reconocer que “hemos comerciado más con el mundo y muy poco entre nosotros". "Asusta lo miserable que son las relaciones comerciales entre los países de América Latina", sumó en una entrevista con Radio 10. "Las medidas que toma el presidente de la primera potencia económica, por su dimensiones inestabilizan todas las relaciones comerciales en el mundo entero. Es moverse en la noche con una gran oscuridad", analizó Mujica.Para el ex mandatario uruguayo, "me da la impresión de que va haber una cierta tendencia de caída en cuando al intercambio mundial por el juego de estos factores. Lo que está claro es que Trump está cambiando todas las leyes de juego. Estados Unidos hace muy pocos años había puesto un gran empeño y ahora está dispuesto a destrozarlo"Y al momento de enviarle un mensaje a los países que integran el bloque económico en Sudamérica aseguró: "Nunca habrá integración si no se mejora los términos de intercambio comercial entre nosotros. Esto es una cuenta pendiente". "Es necesario poner las barbas en remojo y comprender que lo más loco del comercio es el crecimiento con los vecinos. Lo pocos que nos hemos desarrollado es comerciando hacia afuera del continente, y lo mínimo, hacia adentro. Sería bueno que empezáramos a aprender que nuestro verdadero mercado están acá", explicó.De todas maneras, aclaró que sus palabras "no quieren decir que hay que aislarse del mundo desarrollado, no no. Lo que hay que hacer es no dejarse engullir, que es una cosa distinta". "Habría que entrar a rediscutir muchísimos parámetros sobre los cuales nos hemos estado apoyando estos años y de ahora, de la noche a la mañana, aparece el señor Trump y lo que hay doctrinariamente levantaba hoy, se encarga de demolerlo", concluyó.