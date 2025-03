"A vos solito no te da la nafta": Cristina Kirchner cruzó a Milei tras la decisión de Trump de prohibirle el ingreso a EEUU

¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos.



La expresidenta Cristina Kirchner salió al cruce de Javier Milei en redes sociales tras la reciente medida de Donald Trump de prohibirle el ingreso a Estados Unidos.De inmediato, la ex mandataria no dudó en expresarse a través de sus cuentas oficiales sobre la decisión del Ejecutivo norteamericano. "¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos", manifestó.Y continuó: "¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos".En ese sentido, apuntó directo contra Trump: "Debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones"."¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la cripto estafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir", lanzó.Del mismo modo, salió al cruce del mandatario argentino: "A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump… SE NOTA MUCHO, MILEI!"."No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo", remarco CFK sobre la ironía de Milei en redes tras conocerse la noticia.Por último, dijo: "El 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a EEUU".