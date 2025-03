Kicillof cuestionó los "discursos de odio" y reivindicó las políticas de memoria, verdad y justicia de cara al 24 de marzo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este viernes los "discursos de odio" y reivindicó las políticas de memoria, verdad y justicia a pocos días del 24 de marzo, cuando se cumplirá un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.El mandatario bonaerense inauguró las obras de puesta en valor del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos - Ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio 'Comisaría 5ta' de La Plata junto al intendente Julio Alak, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y funcionarios de su gobierno."Recorro cada rincón de la provincia de Buenos Aires y puedo asegurar que los discursos de odio, de olvido y de complicidad respecto de lo que ocurrió en nuestro país no han logrado penetrar: pueden intentar reabrir discusiones que ya estaban saldadas, pero los y las bonaerenses vivimos en un territorio de memoria, de verdad y de justicia", aseguró Kicillof.El gobierno provincial invirtió $211 millones para la puesta en valor, el mantenimiento y la adecuación del edificio histórico. Además, en el primer piso funcionará la oficina de la Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar, creada como respuesta al desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) por parte del gobierno de Javier Milei, para continuar con el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo."Las políticas de derechos humanos son un punto nodal y un patrimonio central de la democracia argentina. Digan lo que digan, nuestro pueblo ya decidió que va a seguir transitando por este camino de lucha y justicia", advirtió Kicillof.Por su parte, Estela de Carlotto remarcó: "El dolor que llevamos durante tantos años las Madres, las Abuelas y el pueblo argentino lo hemos transformado en lucha y en reparación"."Este lugar que fue siniestro, hoy es un ejemplo de lo que no debe volver a ser: nuestro camino consiste en nunca olvidar nuestra historia y seguir cuidando la democracia", agregó.