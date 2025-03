27.03.2025 / ACUERDO CON EL FMI

Rubinstein: "No se esperaba un acuerdo de 20 mil millones de dólares"

“Es una noticia positiva. Se esperaba, no que fuera un acuerdo del orden de los 20 mil millones de dólares con el Fondo”, consideró el ex viceministro de Sergio Massa no sin manifestar inquietudes sobre el avance de los acuerdos entre el gobierno de Milei y la entidad internacional.