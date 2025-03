Llaryora se quedó corto con las compras y Nissan se lleva la fabricación de la Frontier a México

La automoriz japonesa comunicó el cierre de su línea de producción en la localidad de Santa Isabel, donde se producían las camionetas que el gobernador cordobés viene adquiriendo para la policía provincial desde que asumió. Por su parte, Renault anunció que discontinuará el modelo Alaskan, producida en la misma planta.Esta mañana se confirmó oficialmente la salida del país de la empresa Nissan como fabricante de autos, y el cierre de la línea de fabricación que tiene en la planta de Renault, ubicada a 10 kilómetros de Córdoba Capital, donde se producían las camionetas Frontier y Alaskan. Alrededor de 300 operarios trabajan en ambos modelos, del total de 1300 trabajadores que cumplen tareas en la planta ubicada en Santa Isabel, que este año cumple su 70 aniversario.En off the record, fuentes de la empresa advierten que se ofrecerá un programa de retiro voluntario al que probablemente puedan adherir los empleados con mayor antigüedad, pero que el horizonte final serán los despidos.Si bien se aclaró que seguirán con normalidad tanto las operaciones comerciales de Nissan Argentina como la fabricación del resto de los modelos que Renault produce en dicha terminal, el golpe para la industria local es muy duro, porque se da a pocos días de conocerse un aumento de la desocupación en la provincia y en medio de una fuerte retracción de todas las actividades económicas.Hasta hoy, la Frontier es la camioneta fetiche del Estado cordóbés (a pesar de no ser la más barata del mercado). El año pasado el gobierno de Martín Llaryora adquirió 250 de estas camionetas 4x2 para equipar a la policía provincial como parte del Plan de Seguridad que prometía sumar un total de 2000 vehículos. Ahora que dejarán de fabricarse en la provincia, se desconoce si las futuras pick-ups policiales deberán ser importadas desde México o si el gobierno cordobés cambiará de marca y modelo.La historia de Nissan en Córdoba comenzó a escribirse en abril de 2015, cuando los ejecutivos de la automotriz japonesa le anunciaron a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner una inversión de 600 millones de dólares para comenzar a fabricar el modelo Frontier en la planta que Renault tiene en Santa Isabel, en el marco de la alianza global que ambas empresas tienen desde 1999.Las primeras pick-ups 0 kilómetro salieron de fábrica en el año 2018, y en 2020 Renault lanzó al mercado la Alaskan, “hermana” de la anterior, ya que se trata de una camioneta montada sobre la misma línea de producción.