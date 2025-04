El Gobierno admitió que no tiene los votos en el Senado para aprobar los pliegos de Lijo y García-Mansilla

De cara a la sesión de mañana que debatirá los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno no tiene los votos en el Senado y apuntó contra Cristina Kirchner.“Hoypara aprobar los pliegos, pero hay que esperar”, reconoció Francos en diálogo con Infobae desde Plaza San Martín, donde participó del acto en homenaje a los veteranos de Malvinas.El funcionario advirtió que si finalmente se concreta el rechazo de ambas propuestas “no va a ser unapara el Gobierno, va a ser una derrota para el país, que hace años tiene una Corte funcionando sin todos sus miembros”.“Hace más de un año que empezó todo este proceso. El Gobierno tiene solo seis miembros en la Cámara de Senadores, se ha hecho mucho, pero ahora los que deciden son el pleno. Los pliegos llegarán y quedará en manos de ellos que tomen la decisión que consideren”, explicó.Al ser consultado sobre si fue lala que impidió que se aprueben las nominaciones, el jefe de Gabinete respondió: “La verdad que no sé si fue Cristina o no, no tengo esa información. Cristina creo que ha tenido distintos períodos anímicos. En algunos momentos parecía que estaba a favor, en otros en contra. En este último período se muestra mucho más agresiva”.“Supongo que sentir que tiene tan cerca el cumplimiento de su condena la debe poner nerviosa. Ella reacciona de esa manera, dependiendo de cuál es su situación personal”, dijo el ministro coordinador.Guillermo Francos también afirmó que si el Senado rechaza a Lijo y García-Mansilla, el Gobierno volverá a presentarlos con el nuevo Senado que surja de las próximas elecciones. “Si con solo seis senadores logramos que se firmen los dictámenes y llegamos hasta acá, creemos que”, aseguró.El jefe de Gabinete ratificó además que aun si el peronismo rechaza la nominación, igual García-Mansilla seguirá como juez de la Corte, ya que cuenta con el aval institucional y prestó juramento para el cargo. “Podrá seguir siendo juez porque el presidentehasta el 30 de noviembre”, manifestó.Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para mañana, 3 de abril de 2025, a las 14, con el objetivo de considerar los nombramientos de Lijo y García-Mansilla. La convocatoria fue formalizada a través de un decreto de la Presidencia del Senado, emitido el miércoles 19 de marzo.Debido al viaje de Javier Milei a Estados Unidos -donde tiene previsto recibir un premio y encontrarse con Donald Trump- la Vicepresidenta no estará a cargo de la sesión, que quedará en manos del presidente provisional, Bartolomé Abdala.