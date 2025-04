Fernando Espinoza: En La Matanza nuestros héroes de Malvinas están en un palco y en primera fila

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, encabezó el emotivo acto del 2 de abril en la plaza Ejército de los Andes de Laferrere. Allí, el jefe comunal rindió homenaje a veteranos, veteranas y caídos durante la guerra acompañado por el subsecretario municipal de los Veteranos de Guerra de Malvinas, Carlos Farina; el presidente del Centro de Veteranos de La Matanza, Claudio Iglesias; ex combatientes del distrito, familiares de los caídos, chicas y chicos de los jardines de infantes y de las escuelas primarias y secundarias, todas las fuerzas vivas del municipio y cientos de vecinas y vecinos.“En La Matanza, el 2 de abril no es un día más. Nuestro distrito fue la ciudad de Argentina que más chicos llevó a combatir en Malvinas. Fueron 711 jóvenes de La Matanza, de los cuales 25 quedaron en tierra malvinense”, expresó Fernando Espinoza.“Nos da mucha tristeza y mucha bronca que el presidente Milei no realice el homenaje que realmente se merecen nuestros héroes de Malvinas”. “Mientras el presidente olvida y abandona, tal y como lo hizo en el acto que realizó en Capital Federal, donde no dejó entrar a los veteranos de guerra y les puso vallas, en La Matanza ponemos a nuestros héroes en un palco y en primera fila. A nuestros héroes se los respeta”, añadió Fernando Espinoza.Cabe destacar que en La Matanza los ex combatientes tienen un lugar relevante, por ello el Gobierno local cuenta con la Subsecretaría de Malvinas y el Museo de Veteranos municipal. En este sentido, Fernando Espinoza sostuvo: “Nuestros veteranos de La Matanza son parte del Gobierno municipal y son un ejemplo para toda la Argentina, porque -además- realizan labores solidarias en nuestras escuelas y brindan su testimonio para que chicas y chicos conozcan sus experiencias, con el fin de mantener vivo el sentimiento por Malvinas”.“En ese sentido, este año, en cada escuela de La Matanza, habrá una placa indicando a cuántos kilómetros de esa escuela están nuestras Islas Malvinas, para que las chicas y los chicos lo vean y lo sientan todos los días”, anunció el intendente.Para finalizar, Fernando Espinoza resaltó: “A pesar de la terrible crisis económica que estamos viviendo y de los recortes que Milei le hizo al Municipio de La Matanza y a toda la provincia de Buenos Aires, este año volveremos a cumplir con el sueño de los ex combatientes y los familiares de los caídos: que puedan viajar a las Islas Malvinas y volver a pisar el suelo patrio”; y subrayó: “Siempre, desde La Matanza, mantenemos viva la memoria y reivindicamos la soberanía de nuestras Islas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la Patria!”.