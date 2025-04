Los productos argentinos tendrán un arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos: a quiénes afectará

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una guerra comercial, tras explicar que implementará una barrera mínima del 10% a todos sus socios comerciales y más altas para algunos. Argentina no quedó exenta de los aranceles, y a pesar de la buena relación entre el mandatario estadounidense y el presidente Javier Milei, el país se verá afectado en sus exportaciones a Estados Unidos.La batería arancelaria del líder republicano no llegan en el mejor momento para el Gobierno, en medio de un clima cambiario tenso y en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo desembolso para consolidar una recuperación económica que parece tambalear.El nuevo esquema de aranceles recíprocos generalizados fijó un arancel mínimo del 10% para todos los productos que ingresen a EEUU, incluyendo los provenientes de la Argentina, un piso muy superior a lo que pagan diversas exportaciones argentinas en la actualidad en un golpe para la comercialización de productos nacionales al país norteamericano.La medida afectó profundamente a Latinoamérica donde Trump aplicó aranceles a Brasil (10%), Chile (10%), Colombia (10%), Perú (10%), Nicaragua (18%), CostaRica (10%), Argentina (10%), Ecuador (10%), Guatemala (10%), Honduras (10%), ElSalvador (10%), Bolivia (10%), Panamá (10%), Venezuela (15%), Paraguay (10%).En paralelo, Trump anunció aranceles del 20% para todos los productos procedentes de la Unión Europea. "Les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos cobran y nos han estado cobrando. Así que las tarifas no serán totalmente recíprocas", avisó desde la Casa Blanca. Previamente, en su discurso ya había apuntado a la UE por "prohibir" la mayor parte de importaciones avícolas desde Estados Unidos mediante medidas no arancelarias.El aumento de aranceles dispuestos por Donald Trump afectarán directamente a la Argentina, ya que es uno de los países que se encuentra en la lista por los anuncios del líder republicano. Tendrá efecto sobre productos alimenticios, químicos, plásticos y textiles, además del acero, el aluminio y otras ventas a ese país.La excelente relación bilateral entre ambos países no alcanzó para que las exportaciones argentinas no sean alcanzadas por los aranceles anunciados en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. En ese contexto, los productos argentinos pasarán a ser caros para Estados Unidos en medio de una baja de precio de los productos locales para el mercado norteamericano.Por solo dar un ejemplo, se impondrían aranceles a la compra de aluminio y acero, que representan negocios por unos 600 millones de dólares anuales. En el mismo sentido, el gobierno de Trump también confirmó que los aranceles globales del 25% sobre automóviles y camiones entrarán en vigor el jueves, mientras que los aranceles a las importaciones de piezas de automóviles comenzarán el 3 de mayo.