Oscar Parrilli: García-Mansilla debería renunciar

El senador nacional de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, afirmó que “García-Mansilla debería renunciar” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.“El Senado finalmente le puso un límite a las intenciones autoritarias del presidente Milei de manejar a un poder del Estado como la Corte Suprema a su antojo y no respetando ni la Constitución ni la tradición”, celebró en declaraciones a Radio Splendid AM 990.Asimismo, indicó que el Colegio Público de Abogados de la Ciudad debería “retirarle la matrícula” para que ya no pueda ejercer el Derecho profesional.“Esto es una cuestión elemental, nunca debió haber aceptado (asumir por decreto). Además dijo que no iba a aceptar en la audiencia pública en el Senado, y después juró tranquilamente”, remarcó.“Un personaje como éste no puede seguir ejerciendo el derecho e invocando la ley cuando la viola permanentemente de manera descarada y obscena”, insistió.Por otra parte, Parrilli consideró que la Corte Suprema debería tener una composición más numerosa, con representación de mujeres y representación federal.“Nosotros hemos planteado la ampliación de los miembros de la Corte. Creemos que cinco miembros es muy peligroso porque dejamos en manos de tres personas la vida, los bienes, la seguridad y la liebrtad de todos los argentinos”, señaló.“Tiene que ser una Corte ampliada, de 9, 11, 13. En el mundo entero la mayoría de las cortes son numerosas. Segundo debe haber representación de género, de mujeres que participen de la Corte y tercero queremos que haya una representación regional porque sino la Corte termina siendo de los estudios jurídicos de la Capital Federal con un desmedro del derecho de las provincias”, explicó.