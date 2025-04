Zago sostuvo que Milei cayó en una red de "vándalos y falsos influyentes con el lanzamiento cripto de $LIBRA

Tras la votación en Diputados que aprobó la conformación de una Comisión Investigadora, el diputado nacional Oscar Zago (MID) afirmó este miércoles que el presidente Javier Milei cayó en una red de "vándalos y falsos influyentes” con el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA y consideró imprescindible conocer “quiénes los llevaron” al entorno del jefe del Estado.Zago, quien en los primeros meses del Gobierno fue presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), dijo que su bloque mocionó ayer en Diputados para que la Comisión Investigadora del “Caso $LIBRA” sea bicameral y que participe también el Senado, pero al no obtener apoyo finalmente se abstuvo.“Hay que esclarecer quiénes los llevaron a estos vándalos y falsos influyentes. Quién es el responsable de meter un delincuente adentro del despacho presidencial, porque termina siendo tan estafador (quien hace la maniobra) como el que te lo lleva”, recalcó.“Si a la Oficina anticorrupción no le tenemos confianza, busquemos la manera de que estén sentados ahí las personas más confiables” para investigar y que la gente deje de desconfiar de la política.Zago advirtió que la ciudadanía “siempre tiene desconfianza” y para corregir esto pidió que en la Oficina Anticorrupción “hagamos las cosas bien y si tiene que ser un opositor que sea un opositor, porque si no vamos a sospechar permanentemente”.