Preocupación en el Gobierno por la imagen de Milei en caída libre, producto del rechazo al acuerdo con el FMI

La imagen del gobierno de Javier Milei vuelve a caer por tercer mes consecutivo, ahora debido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se firmará en la tarde de este viernes.De acuerdo con lo informado por la consultora Analogías, "el 64% de los entrevistados manifestó que la pobreza 'no está bajando', a la vez que sendas mayorías del 53% y del 46% respondieron que la inflación no está moderándose y que el dólar va a aumentar 'mucho o bastante' en los próximos meses".Las políticas económicas del Gobierno no parecen estar firmes ni resultan ser convincentes para el pueblo en general, por lo que las encuestan indican que "la imagen del presidente Javier Milei también volvió a caer y registró los siguientes niveles: 51% de imagen negativa y 47% de imagen positiva".En estos cuatro meses que lleva 2025, fueron varios los eventos sociopolíticos que influyeron en esta decisión. Entre ellos se encuentran el rechazo mayoritario al FMI, convicción sobre la existencia de corrupción dentro del Gobierno, participación de Milei en una estafa global con criptomonedas, incredulidad sobre la medición de la pobreza, apoyo a los jubilados, alto nivel de información y masividad en las marchas del 24 de marzo y buena imagen del cine argentino.Desde la consultora señalaron que "en la esfera económica personal, las evaluaciones y expectativas combinadas mostraron una caída del “optimismo” de un punto adicional que se apila sobre un ajuste fuerte de siete puntos que había ocurrido en febrero". Y, de cara a las elecciones de medio término que están a punto de comenzar, Analogías determinó que "la intención de voto al Gobierno cayó dos puntos que fueron captados por todas las otras alternativas, excepto el peronismo".El nuevo acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de u$s20.000 millones, que aprobará este viernes el directorio del organismo, trajo escepticismo en el mercado local ante una inminente modificación del régimen cambiario y un valor del dólar oficial que está bajo la mira.Según un nuevo informe de la consultora Delphos Investment, el nuevo entendimiento con el FMI (el número 23 en la historia del país) podría derivar en modificaciones significativas en el esquema cambiario actual, incluyendo la posible eliminación del "dólar blend" -un sistema que permite a los exportadores liquidar el 80% de sus divisas al tipo de cambio oficial y el 20% al Contado con Liquidación (CCL)-, que derivaría en un salto del tipo de cambio oficial.