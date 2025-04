El peronismo busca cobijo en Colombi para frenar a Valdés y a los libertarios en Corrientes

El temblor que provocó la intervención del PJ correntino por parte de Teresa García sigue generando réplicas de alto voltaje político. La última novedad es que sectores del peronismo que quedaron marginados tras la normalización partidaria barajan un acuerdo con Ricardo Colombi para enfrentar al armado que impulsa Gustavo Valdés junto a los libertarios de Milei y el siempre zigzagueante Carlos "Camau" Espínola. El objetivo: evitar que el justicialismo quede relegado a un cuarto puesto en las elecciones provinciales.

El nombre que suena para encabezar esta confluencia es el del intendente de Paso de los Libres,, que se proyecta como vice en una eventual fórmula con el histórico radical. En 2021, Ascúa cosechó el 24% de los votos y ahora apuesta a que una alianza con Colombi le permita no solo mantener esa base, sino también confrontar con chances contra la estructura que deje Valdés.Ya lo hicieron en 2005, cuando el ex mandatario armó una alianza con el kirchnerismo que coronó gobernador a su primo Arturo. Aquel experimento llevó el nombre de Frente de Todos, en una paradoja política que hoy vuelve a resonar. Por eso, dentro del PJ muchos no ven con malos ojos esta nueva cercanía, aunque eso implique negociar con quien supo ser uno de los líderes del radicalismo correntino.Mientras tanto,. Hay pedidos formales de expulsión contra Camau Espínola, acusado de tejer acuerdos con los libertarios, y el panorama se vuelve más difuso a medida que se acerca el cierre de listas. “Va a haber peronistas en muchos frentes”, confesó con resignación un senador provincial a LPO.