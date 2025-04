"Es una estafa piramidal": Axel Kicillof, sobre el nuevo acuerdo con el FMI

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó como "estafa piramidal" o "nueva criptoestafa".Señaló que la Argentina debe pagarle al organismo, entre capital e intereses por las deuda anterior y en el plazo de los próximos cuatro años, unos u$s20 mil millones: "Nos estarían dando exactamente lo mismo que hay que pagarles". En ese punto, advirtió que el 75% de ese préstamo "se lo dan ahora a Caputo, que ya demostró con el crédito a Macri que va a la bicicleta financiera y la timba"."Este crédito nos convierte en el deudor de un tercio de todo lo que tiene prestado el FMI a todo el planeta. Es una hipoteca inmensa sobre el futuro de los argentinos. Están hipotecando nuestro futuro para 'timbearselo'", lamentó en nota con c5n."Durante la campaña electoral, Milei prometía dolarizar y dinamitar el Banco Central. No pasó ninguna de las dos cosas, es una estafa electoral. Después lo pone a Caputo, que trae un plan económico que no tenía nada que ver con el que tenía Milei... Le entregó el gobierno a Caputo y este le está entregando la política económica al Fondo Monetario", relató.Entonces reveló una confesión que Javier Milei le hizo a los gobernadores meses atrás en un encuentro en Casa Rosada: "Dijo: 'Miren, el plan económico que yo quería hacer, no lo puedo aplicar. Entonces estoy aplicando otro plan, de ajuste, convencional, un plan de estabilización ortodoxo'. O sea que, todo lo que dijo en campaña no". "Entonces aplicó el plan Caputo, que acaba de fracasar como ya había fracasado con Macri", sostuvo.En ese punto, enumeró las consecuencias del plan de ajuste del Gobierno: "Desindustrialización, que cayó un 12%. Creó 440 mil nuevos desempleados, ocho de cada diez están en la provincia de Buenos Aires. La construcción cayó un 30%. El salario mínimo, vital y móvil, un 30%. Es un desastre. La gente no llega a fin de mes, las jubilaciones por el piso"."En todo esto que anunció, ¿dónde está la gente? Nada. Se pasó 16 meses gobernando sin hablar de producción ni de trabajo", apuntó y se refirió también al sacudón a nivel mundial que significó la imposición de aranceles universales a las importaciones impulsada por Donald Trump. "Trump planteó un cambio de época. Todos los países dicen hagamos algo para cuidar lo nuestro y Milei dice: '¿Querés la industria argentina? Tomala'", detalló.Por otra parte, el gobernador bonaerense señaló que el Presidente enfrenta "además de una bancarrota de la política económica, es una bancarrota intelectual".