Palazzo, sobre el acuerdo con el FMI: Está claro que el Presidente siempre impulsó estas ideas cipayas"

El titular de La Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, fustigó el acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI. “Es vergonzoso”, afirmó en declaraciones a Radio Splendid.El legislador señaló que el Presidente “no tiene programa económico, gobierna por decreto, quiere manejar la justicia y las finanzas por decreto".“Está claro que el Presidente siempre impulsó estas ideas cipayas, de someterse a lo que otros organismos de poder del mundo decidan sobre Argentina. No es nueva la actitud de él, pero ojalá que la actitud de la gente sea distinta, porque hasta ahora tenía un beneplácito de parte de la sociedad”, remarcó.“Si la idea era, además del préstamo del FMI, recibir alguna ayuda económica, ayer se dijo que no iban a avanzar en ningún tipo de asistencia financiera y eso pone al Gobierno en una situación de ver si le alcanza lo que le dio el Fondo. Pero al que seguro no le va a alcanzar es al pueblo argentino, que es quien va a terminar pagando este préstamo”, dijo en referencia a la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.Además, Palazzo advirtió que desde el Gobierno se anunció que “después de la Ley Bases supuestamente iba a haber una ola de trabajadores que iban a quedar registrados y sin embargo eso no paso, todo funcionó mal”.En esa línea, denunció: “En este período de tiempo casi 3.000 empresas desaparecieron de la Argentina, cerraron. Se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo y todavía piden más reforma laboral”.“El problema no son los derechos de los trabajadores el problema es la apertura indiscriminada de las importaciones o el tipo de cambio que favorece la especulación. El ajuste brutal que hicieron fue para cuadrar una planilla de Excel, y lo hicieron sobre la ilegalidad de lo tener presupuesto nacional dos años seguidos”, concluyó.