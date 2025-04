Adorni ninguneó al PRO de cara a las elecciones porteñas: "Es kirchnerismo o libertad, el resto no entra en la discusión"

De cara a las elecciones porteñas del 18 de mayo, el vocero presidencial y candidato a legislador por LLA, Manuel Adorni, volvió a criticar al PRO y a Mauricio y Jorge Macri. “Es kirchnerismo o es libertad, el resto no entra en la discusión”, lanzó.En diálogo con Radio Mitre, Adorni lanzó: "El PRO ha sido parte del cambio en la Ciudad durante los últimos 17 años, pero hoy ya no tiene la potencia ni la claridad necesarias para enfrentar el desafío político actual"."Es un partido que ha quedado sin identidad, ha perdido la identidad original. Hoy, los que pueden enfrentar al kirchnerismo somos nosotros, lo hemos demostrado en la Nación", insistióLejos de los gestos de acercamiento que en algún momento se tejieron entre ambos espacios, Adorni planteó una polarización tajante: "Es kirchnerismo o es libertad, el resto no entra en la discusión".Con esa frase, dejó en claro que La Libertad Avanza no contempla una posible alianza con el macrismo porteño y busca consolidarse como la única oposición viable al peronismo en el ámbito capitalino.El funcionario también cargó directamente contra Mauricio y Jorge Macri, quienes en los últimos días expresaron críticas públicas hacia Karina Milei por su rol como armadora de las listas libertarias en CABA. "Los Macri se dedican a cuestionarme y está bien, es parte del juego político, pero están equivocados en la manera y en lo que se juega en esta elección", respondió Adorni, y agregó: "La están demonizando por algo que es un proceso donde la gente elige".