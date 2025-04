SICONARA lanzó una campaña de concientización ante el inminente decreto de desregulación del Cabotaje Nacional

Ante el inminente decreto de desregulación del Cabotaje Nacional, el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA) lanzó una campaña de concientización sobre la importancia de la Marina Mercante en el desarrollo productivo y la defensa de la soberanía nacionalSICONARA, liderado por Mariano Vilar, llevó a cabo en la mañana de hoy una jornada de concientización en las inmediaciones de la estación de trenes de Constitución, en articulación con otros gremios del sector marítimo-fluvial. Durante la actividad se distribuyeron volantes informativos y banderas argentinas entre los transeúntes, como parte de una serie de acciones que continuarán desarrollándose en los próximos días en distintos puntos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tales como Aeroparque Jorge Newbery y la terminal ferroviaria de Retiro.El objetivo principal de esta iniciativa es "visibilizar el rol fundamental, estratégico e indelegable que cumple la Marina Mercante en la defensa de la soberanía nacional, el desarrollo económico del país y la protección de los intereses de la Nación. A su vez, busca alertar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que acarrearía la eventual desregulación del cabotaje nacional que pretende impulsar el gobierno nacional".Según Vilar, “esta acción se enmarca en un plan de lucha sostenido y coherente que venimos desarrollando desde hace ya un tiempo considerable, como respuesta a las medidas regresivas que amenazan directamente al sector. Ante la intención del Poder Ejecutivo de destruir la Marina Mercante, es menester que, quienes somos conscientes de su importancia, pongamos el cuerpo en su defensa y alertemos sobre los riesgos de una medida semejante. Riesgos que trascienden al sector y afectan a todo el pueblo argentino”.Y agregó: “Ahora, con esta campaña de visibilización que llevamos adelante en espacios públicos altamente transitados, buscamos acercar esta problemática a la ciudadanía en general, para que se tome verdadera dimensión de lo que está en juego. Queremos que cada argentino y argentina comprenda las gravísimas consecuencias sociales, laborales y económicas que implicaría la destrucción sistemática de la Marina Mercante nacional. No estamos hablando sólo de una pérdida sectorial o de miles de puestos de trabajo que desaparecerían, sino de una amenaza concreta a nuestra soberanía nacional, ya que resignar el control sobre nuestras vías navegables y nuestra logística interna sería hipotecar el futuro del país en manos de intereses ajenos”.Desde el gremio valoraron positivamente la jornada, destacando “el genuino interés de cientos de ciudadanos que se acercaron a la carpa para expresar su apoyo y agradecernos por ponernos al frente de esta lucha”, afirmó Vilar. Además, subrayó que “la defensa de la Marina Mercante es algo que debe implicarnos a todos como pueblo, ya que la desaparición de nuestra flota supondría la entrega de soberanía y la pérdida total de independencia económica”.Por último, Vilar aseveró que “como legítimos representantes de los trabajadores, vamos a resistir con firmeza y determinación las políticas de entrega y empobrecimiento impulsadas por el gobierno nacional”.Y continuó: “No nos intimidarán con amenazas. Vamos a dar la pelea en cada calle que sea necesaria para defender nuestros empleos, la Marina Mercante y la soberanía del país. En este sentido, esperamos que el gobierno deje de lado su postura autoritaria y, de una vez por todas, nos convoque al diálogo. Nuestra voluntad no es llegar a una paralización total de las actividades en los sectores fluvial, marítimo y pesquero, pero si se avanza con la desregulación, no tendremos otra alternativa que adoptar medidas de fuerza”.