Condenaron a 14 años de prisión al exdiputado libertario Germán Kiczka por tenencia de material de abuso sexual infantil

El ex diputado Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió una pena de 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.Los fiscales de Misiones que investigaron al exdiputado misionero y a su hermano habían pedido este miércoles penas de 15 y 12 años, respectivamente, para los acusados. Sebastián hizo uso de la palabra. Se refirió al "estrés" que vivió durante su detención y los traslados: "Me meten en una camioneta y le preguntaba a alguien que me diga qué pasaba, adónde íbamos y me llevan a Posadas". Detalló un trato inhumano de los agentes de seguridad. "Perdí el trabajo, trabajaba en la pizzería con mi viejo. Perdí amigos. Pensar en tener una familia me parece una locura. '¿Cuándo vas a tener hijos?' me dice mi mamá. Vivo con mis viejos a los 47 años, no es nada lindo. Y ahora tengo problemas con la ley", relató sobre las consecuencias de sus adicciones.En sus últimas palabras apuntó a la profesional que hizo la evaluación psicológica: "A la señora psicóloga, perito, que tenga más cuidado porque nos tuvo dos larguísimos días atacándonos con preguntas". Germán se negó a declarar.Tras un cuarto intermedio comenzaron los alegatos de las defensas de los hermanos Kiczka. “Nadie dice que Sebastián tienen que ser absuelto e irse. Lo que pedimos, en principio, es una medida de seguridad. Como dijeron los psicólogos, Sebastián es poloconsumidor. Una medida de seguridad que le implique un tratamiento compulsivo es su última oportunidad”, sostuvo el abogado Eduardo Paredes, uno de los letrados que representan al hermano del exlegislador. Paredes sugirió que la medida de seguridad para Sebastián Kiczka debería ser en un establecimiento que dependa del Servicio Penitenciario de Misiones. “En vez de una pena, una medida de seguridad”.La audiencia comenzó este miércoles a las 9:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de Posadas, en Misiones.. Al principio, las autoridades dieron inicio a la etapa de alegatos finales de todas las partes, lo que se espera que por la tarde se de a conocer la sentencia.La Fiscalía pidió 15 años para el exdiputado, y 12 para su hermano, alegando que ambos tenían en su haber computadoras con más de cien archivos con material sensible de menores. Debido a gran cantidad de pruebas recolectadas, según precisaron durante su exposición, pidieron incrementar la pena que solicitaron antes.El fiscal Alejandro Vladimir Glinka dijo que demostraron "la descarga y exhibimos videos de abuso sexual infantil" y sostuvo que "esas filmaciones son para satisfacer el apetito de quienes los consumen". "Hay material de zoofilia en muchos casos. El volumen probatorio era tan lógico que el castillo de naipes se derrumbó", añadió durante sus alegatos. Al momento de tomar la palabra, el fiscal Martín Rau destacó que en los videos se encontraron menores que eran sometidos a sexo anal, felaciones y diversos actos sexuales: donde "eran niños de muy corta edad".El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el 28 de febrero de 2024 se realizó el allanamiento a la casa de Leonardo Kiczka, donde se hallaron muchos elementos informáticos, tales como un CPU, un pendrive SanDisk, la notebook Acer y un celular Xiaomi Note 8. "Se determinó que el usuario de la computadora Acer era Germán Kiczka y se hallaron carpetas a nombre del acusado. Había imágenes del ex diputado participando de actos del partido Activar", agregó.El exdiputado del partido Activar se encuentra acusado por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Al comienzo de la audiencia decidió retirarse esposado, ya que "tiene la posibilidad de retirarse", según lo estipula la ley.En tanto, Sebastián es sospechoso de tenencia y facilitación de videos de violaciones en perjuicio de niños y niñas y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años. Los cargos por las filmaciones de explotación sexual están agravados por ser las víctimas menores de 13 años. De esta manera, los hermanos podrían recibir penas de entre tres y seis años de prisión, según establece el artículo 128 del Código Penal.El proceso judicial está a cargo de los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y César Antonio Yaya. El expediente cuenta con 603 archivos de índole sexual hallados en la computadora del legislador provincial, mientras que en otros allanamientos se hallaron 913 archivos en dispositivos adicionales. A raíz de esto, en 2024 fue expulsado de la Legislatura misionera "en virtud de los hechos aberrantes que involucran su accionar delictivo".Leonardo Kiczka, el padre de Germán y Sebastián, aseguró ante la prensa que sus hijos son "inocentes" y se refirió al procesos judicial como una "persecución política". En diálogo con la prensa, insistió en que el exdiputado del partido Activar era el único opositor a la fuerza oficialista que gobierna la provincia. "Mi hijo votó en contra del glisofato porque sabía el desastre que iba a generar en Misiones. A los otros dirigentes políticos no les importa la cuestión ambiental", sostuvo. En el mismo sentido, agregó: "Para presentar el proyecto en contra del glifosato, mi hijo recorrió los campos y charló con los productores. No es que se le ocurrió".En el caso de Sebastián, Leonardo resaltó que, si llega a ser condenado, "debería recibir tratamiento con una profesional" dado a sus adicciones a la droga y el alcohol. Luego consideró que es inocente: "Él antes tenía un gimnasio y se le acercaban las mujeres porque era pintón y simpático. Apenas le tocó la cola a una chica y nada más. Solo por eso pueden acusarlo". Con respecto al material de abuso sexual infantil, insistió en que "no hay nada", y que "es todo mentira".- El relato de la chica o chico.- Lesiones físicas en zona genital.- Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).- Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.- Juegos sexuales inapropiados.- Retraimiento.- Problemas con el control de esfínteres.- Depresión.En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.