Milei avanza en su cruzada contra el periodismo: "La gente no odia lo suficiente a estos sicarios"

PERIODISTA MENTIROSOS

Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza.

Me equivoqué. Me quedé corto.

Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo… — Javier Milei (@JMilei) April 19, 2025

Javier Milei volvió a los periodistas por los titulares de los diarios que opinan sobre su rumbo económico, en cuanto al dólar, y las retenciones al campo: "Si los conocieran", lanzó en X.El mandatario caracterizó a los comunicadores como "periodistas mentirosos" y agregó: "Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué. Me quedé corto".Agregó: "Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo totalmente diciendo que un tweet festejando la internalización del Principio de Imputación de Menger es comparable a la política de Guillermo Moreno poniendo una pistola en la mesa para controlar precios".Enseguida los trató de "sicarios" y los comparó con los políticos, como él: "En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos. CIAO!", cerró contundente.Este sábado, el periodista Gerardo Puig, en Clarín, escribió en la sección política y economía: "Pulseada silenciosa entre el Gobierno y el campo por el dólar y las retenciones: la advertencia de Milei y el guiño que esperan los productores". Horas después el Presidente salió a cruzar a los periodistas por su trabajo en los medios.