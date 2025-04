Macri despidió a Francisco con una anécdota de su hija Antonia y lo definió como "político severo" y "pastor bueno"

Al último encuentro con el Papa Francisco me acompañaron Juliana, Agustina, Valentina y Antonia, que en ese momento tenía 5 años. Cuando Antonia vio a Francisco, empezó a hacerle preguntas sin parar. Francisco las contestó todas: “¿Cuántos años tenés? ¿Qué comés a la noche? ¿Vos… pic.twitter.com/e9llVqmCm3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 21, 2025

El ex presidente Mauricio Macri despidió esta mañana al papa Francisco a través de redes sociales, tras confirmarse su muerte esta mañana en Roma a los 88 alos.El fundador de PRO expresó sus condolencias con un mensaje en el que recordó su último encuentro con el pontífice y su mirada a través de una anécdota protagonizada por su hija Antonia.Macri dio detalles de una visita que hizo al Vaticano con su esposa, Juliana Awada, y sus hijas Agustina, Valentina y Antonia, quien en ese entonces tenía solo 5 años. El ex mandatario contó que la más pequeña protagonizó un momento especial, al hacerle al Papa una serie de preguntas inocentes que demostraron la cercanía del pontífice con los más pequeños.“¿Cuántos años tenés? ¿Qué comés a la noche? ¿Vos tenés mamá y papá como yo?”, fueron algunas de las preguntas de Antonia, a las que Francisco respondió con amabilidad y humor. La más graciosa, relató Macri, fue cuando Antonia le preguntó: “¿Dormís con esa ropa?”, lo que hizo reír al Papa.Y finalizó ese segmento: “Francisco estuvo muy cariñoso, divertido, y respondió a todas sus preguntas con una ternura impresionante”.En su mensaje, Macri enfatizó que el papa Francisco será recordado no solo por su papel como líder religioso, sino también por su influencia en el campo político, hecho que marcó su distancia ideológica con el sumo pontífice."Tengo la imagen de aquel día, y también la de Francisco como un religioso de una talla sin igual, un político severo y, especialmente, un pastor bueno. Su vida estuvo marcada por las enseñanzas que dio con la palabra, con su compromiso y sus gestos. Él mismo, con su trayectoria, es una enseñanza para todos", escribió.Macri concluyó su mensaje afirmando que fue un orgullo haber tenido la oportunidad de conocer al Papa, y subrayó; “Fue un honor sin comparación haberlo conocido. Para mí, su nombre merecerá para siempre admiración y respeto”.