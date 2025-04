La historia detrás de la foto viral del Papa Francisco en el subte

En la foto está Jorge Mario Bergoglio. Faltan todavía cinco años para la fumata blanca y el habemus papam que va a cambiar la historia para siempre, que va a poner por primera vez al frente de la Iglesia a un papa latinoamericano, a un papa argentino. Ahí está Bergoglio antes de ser Francisco. Mira con parsimonia hacia adelante, rodeado de trabajadores en los viejos vagones de la línea A del subte porteño.La foto muestra algo del entonces arzobispo de Buenos Aires y una esencia que mantuvo cuando dejó su país con una valija rumbo a Italia y nunca más regresó. Así lo explicó por la 750 Pablo Leguizamón, el autor de la foto que recorrió dos veces el mundo: la primera en 2013, cuando se conoció por primera vez a Francisco; la segunda tras su muerte en 2025.Ante la pregunta de Víctor Hugo Morales, Leguizamón explicó el origen de la foto, que tiene algo de rebusque, de olfato, de seguir una historia que todavía no comienza: “La imagen que circula la tomé en el año 2008. Se corresponde con una larga historia. Yo soy fotoperiodista, soy trabajador de prensa. En ese momento estudiaba y estaba tratando de buscar trabajo en los medios”.Por eso, contó: “Luego de un Corpus Christi, veo que se dirige a la boca del subte. Ese subte ahora es un subte que es histórico, lo sacaron de circulación", dice al referirse a los viejos vagones belgas La Brugeoise, que circularon en la línea A durante más de un siglo). "Lo corrí, me trabé en los molinetes, los salté”. La corrida valió la pena porque “lo que había ocurrido en la plaza lo tenía todo el mundo”.De todos modos, la foto no fue revelada en ese momento: “Traté de vender las fotos a los medios y no las vendí. En 2013, cuando lo eligen Papa, un amigo me llama y me dice que tenía unas fotos. Ahí me moví y logré vender la imagen. Porque Bergoglio fue elegido como el Papa. En ese momento empieza a circular por primera vez. Ahora lo hace por segunda vez, lamentablemente por la muerte de Francisco”. “Yo ahora esa imagen la veo diferente. Veo que ahí había laburantes y él, que estaba en ese contexto. Porque después, adentrándome en su vida, todo el mundo contaba de su austeridad, de su cercanía con la gente”, contó, en retrospectiva Leguizamón sobre la foto.Y añadió: “Después me enteré de que no le gustaban las fotos. Él aparece distendido y justo aparece su cara con una leve sonrisa. Estaba con más gente, pero la imagen que logro es la que él está mirando hacia arriba, en este contexto de subte, y atemporal o distópica. La imagen trasciende y yo hago una lectura diferente ahora, con el tiempo que pasó”.