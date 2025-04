Ya circulan casi 660 mil autos sin chapa patente por culpa del Gobierno: grave para multas, peajes y controles

producto de tres decisiones concretas del gobierno de Javier Milei se profundizó fuerte, cada registro automotor entrega un cupo limitado de chapas por mes para luego dar un papel a los propietarios de autos y motos, y hay graves consecuencias a la hora de los controles en la vía pública, la generación de multas por infracciones de tránsito y la circulación en peajes

Elque atraviesa la Argentina empezó a finales de 2023, peroEn concreto, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, impuso a partir de febrero de este año un límite a la cantidad de chapas patentes que cada dependencia puede emitir por mes.Al día de hoy, los registros pueden solicitar sólo 2 lotes de chapas de 26 juegos cada uno, lo que significa que pueden patentar hasta 52 vehículos. La circular DN 5/2025, titulada “Modificación stock chapas metálicas”, está exclusivamente destinada al registro de automóviles, no alcanza motos ni maquinaria agrícola, y tiene por finalidad poder asegurar el abastecimiento de placas metálicas a todos los Registros del Automotor.En lugar de la chapa definitiva, los propietarios de autos reciben un papel con un código en letras rojas que deben pegar en el parabrisas y en la luneta trasera. En el caso de los titulares de moto, un permiso de circulación. Tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que quienes tienen la patente, pero provoca problemas.Según información oficial entregada por la DNRPA al sitio Chequeado, ya se acumulan 655.548 patentes provisorias desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025. La cifra representa alrededor del 4,3% del total de 15.299.751 de autos circulando en el país en 2023, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).Desde diciembre de 2023 a marzo de 2025, se entregaron un total de 1.772.894 patentes. De esa cifra, 1.117.346 fueron chapas metálicas correspondientes a 558.673 inscripciones iniciales de dominio (autos 0KM) y 655.548 placas provisorias.Según el Gobierno, la entrega de patentes atrasadas y hacia adelante encontraría solución en mayo, o sea dentro de una semana.El faltante de chapas comenzó a registrarse en 2023. Sin embargo, desde el año pasado, primero de la gestión libertaria, se profundizó a partir de 3 situaciones.En primer lugar, la intervención por 180 días de la Casa de la Moneda, que es la sociedad del Estado que tiene la responsabilidad de la fabricación de las patentes, como se explica en esta nota. Según el Gobierno actual, se decidió eso porque la entidad incumplía los plazos de entrega, cosa que empeoró.Sebastián Bravo, delegado de ATE Casa de la Moneda, destacó durante una entrevista a Radio Splendid que “el desabastecimiento se produjo como consecuencia del cierre de la fábrica ex Ciccone, que pertenecía a la Casa de la Moneda y era la encargada de fabricar las chapas metálicas”.“La tarea pasó a ser realizada directamente en la Casa de la Moneda, y recién ahora (por marzo) pudimos ponernos al día con la producción de patentes para autos nuevos, pero aún quedan pendientes pedidos anteriores”. Según el gremialista, hoy se están fabricando 2.700 placas metálicas.En segundo lugar, el ajuste libertario llegó a los registros de propiedad automotor vía cierres y se trata de los organismos responsables de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan a lo largo de la Argentina.El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó en julio el cierre de 136 registros automotores en todo el país e informó que detuvo la apertura de otros 12. Un mes después, agregó una serie de medidas para “desarmar la burocracia de los registros automotores”, según el comunicado oficial. Eso significó “la reducción de impuestos, la libre elección del Registro para los Usuarios, la creación del Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores”.Luego, en noviembre a través de la Circular 34/2024 de la DNRPA, se estableció que los registros pueden inscribir autos nuevos utilizando los números de dominio (patentes) aunque no tengan una placa física. Luego, en enero, ante el faltante de patentes metálicas, el Gobierno autorizó que los vehículos con patente provisoria puedan salir del país, siempre que cuenten con un nuevo documento: la “Constancia de Documentación Dominial asignada (es decir, el número de dominio)”.Y como tercer elemento responsabilidad del gobierno de Milei, para reemplazar a la Casa de la Moneda, el Gobierno licitó nuevos proveedores privados. Así es que, tras una demora, la DNRPA informó que la empresa Tonnjes Sudamericana SA resultó ganadora en un Concurso Privado de Precios, realizado en el marco de las leyes 23.283 y 23.412, para la provisión de placas metálicas por un período de 3 meses.Sebastián Parra, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en Córdoba, detalló las causas detrás de la escasez de patentes metálicas y expuso al Ejecutivo nacional. El empresario explicó que el Gobierno nacional, tras finalizar el contrato con la Casa de la Moneda, trasladó esa responsabilidad a la empresa que ganó la nueva licitación pero que ésta enfrenta dificultades para su distribución. O sea no está en condiciones de cumplir con la tarea.Según Mauricio Varela, abogado especializado en fotomultas, “la responsabilidad del conductor de un auto con patente papel es exactamente igual que la de otro con patente metálica”.Sin embargo, puso en foco un problema grave que surge como consecuencia en relación con infracciones de tránsito. Según el especialista, “las cámaras de fotomultas están calibradas para identificar patentes metales por lo que si un auto lleva un papel impreso en su lugar es altamente probable que no sea detectada y -por tanto- no se emita la infracción”.La pregunta que surge en este sentido es qué sucede ante una infracción que, por ejemplo, provoque un accidente de tránsito, desde la situación en materia de seguros hasta las responsabilidades por las consecuencias.En ese mismo sentido, Parra, de ACARA Córdoba, coincidió en que "el cliente no tiene problemas para circular, pero hay inconvenientes en controles viales o peajes, donde las cámaras no están adaptadas para leer las patentes en papel".