La Justicia exhortó al Gobierno para que envie los fondos destinados a las elecciones lesgislativas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó al Gobierno que envie los fondos correspondientes destinados a las elecciones legislativas de este año, "con caracter urgente", e insistió en que detalle los montos, plazos y modalidad en que realizará la transferencia, por medio de una acordada extraordinaria.“Aun cuando la democracia no tiene un valor pecuniario, la realización de elecciones sí tiene un costo económico, que en todos los países democráticos se debe afrontar”, sostuvieron en el documento.A pesar de que la CNE remarcó que con el Ejecutivo existe un "diálogo institucional, correcto y cordial", pidió acelerar la asignación de las partidas presupuestarias para que los comicios de este año se desarrollen normalmente. Desde Casa Rosada, aseguran que ya están gestionando una solución.En este sentido, la Justicia Electoral detalló que de cara a las elecciones previstas para el 26 de octubre, y considerando que se aplicará un nuevo sistema de boleta única de papel, será necesario trabajar en "tareas adicionales, en orden a su implementación logística y operativa", así como la "capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales".Desde la Cámara, recordaron que toda esa gestión no se puede ejecutar sin la transferencia de los fondos mencionados.La Acordada fue firmada por los jueces Daniel bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera, quienes componen la Sala de Acuerdos de la CNE, y por el Secretario de Actuación Electoral, Sebastián Shimmel.