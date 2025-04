Indec actualizará la canasta del IPC: sumará Netflix y celulares

El titular del Indec, Marco Lavagna, confirmó este viernes que el organismo trabaja en una actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que incluirá una canasta renovada con nuevos productos y servicios.Aunque no hay una fecha definida para la implementación del nuevo esquema, Lavagna aclaró que el impacto estadístico será menor. "Pareciera por lo que digo que va a dar un resultado muy distinto, pero será muy parecido", afirmó en una entrevista radial.La actualización responde a la necesidad de adaptar la medición a los hábitos de consumo actuales y a estándares internacionales. "Vamos a actualizar la canasta al meter nuevos productos. No significa que dé una diferencia muy sustancial. Sirve para brindar mayor dato", explicó.Entre los nuevos consumos que se sumarán al índice se destacan servicios como Netflix y celulares, que hoy no están reflejados en la medición vigente.Actualmente, el IPC del Indec se calcula sobre la base de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2004-2005 y un índice base de 2016. Aunque en su momento se elaboró una nueva encuesta en 2017-2018, esa versión nunca se implementó.Ahora, el organismo busca construir una estructura de medición proyectada a diez años, con datos más representativos de los patrones de consumo actuales.Lavagna detalló que las diferencias que pueda arrojar el nuevo índice respecto del actual serán mínimas: "Las diferencias pueden ser de 0,1% o 0,2%, no es una diferencia grande en lo estadístico", señaló.Además, explicó que a lo largo del tiempo, los índices deberían mostrar una tendencia similar, aunque en algunos meses podría notarse más peso de alimentos o servicios, según el contexto.El anuncio se dio en medio de un contexto en el que la inflación mostró una suba en marzo, con un 3,7% mensual, cortando la racha descendente de los meses anteriores.Consultado sobre lo que se espera para abril, Lavagna sostuvo: "Hay que esperar el dato de inflación de abril, porque el cambio del esquema cambiario se dio a mitad de mes (…) No veo una inflación muy distinta en el próximo mes".