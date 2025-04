Vidal apuntó contra Karina Milei por perjudicar al PRO en CABA

En declaraciones a la prensa, María Eugenia Vidal lanzó duras críticas hacia Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, por lo que consideró un grave error de estrategia electoral en la Ciudad de Buenos Aires. "No haber acordado con el PRO le dio una ventaja a Santoro que podríamos haber evitado", expresó Vidal, visiblemente molesta por el resultado.

La exgobernadora explicó que, desde su óptica, la falta de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO terminó fragmentando el voto opositor y facilitando el crecimiento del candidato peronista. "Esto no es una cuestión de egos, es una cuestión de responsabilidad política", insistió, y añadió que "las decisiones improvisadas nos terminan costando caro".Si bien no descartó la posibilidad de futuros acercamientos, Vidal fue categórica al señalar que “Karina Milei tomó decisiones inconsultas y sin medir consecuencias”. La dirigente pidió replantear las estrategias de cara a las próximas elecciones para evitar nuevos tropiezos y enfatizó la necesidad de construir consensos más amplios dentro del espectro opositor.Fuentes cercanas a Vidal dejaron trascender que el malestar no es aislado y que varios dirigentes del PRO comparten su diagnóstico. Mientras tanto, en el oficialismo, prefieren evitar la polémica y cierran filas en torno a la figura de Karina Milei, blindándola de las críticas externas.