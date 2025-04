Polémica: dos ex ministros de Defensa cruzaron a Luis Petri por autorizar a militares a detener a civiles en la frontera norte

Los abogados y ex ministros de Defensa Ricardo López Murphy (1999 – 2001) y Horacio Jaunarena (1986-1989/2002-2003) y el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, cuestionaron a Luis Petri por por habilitar el uso de militares en la frontera norte.“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, escribió el ministro de defensa Luis Petri en la red social X.A su vez, el funcionario afirmó: “Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”.Sin embargo, la medida recibió criticas. López Murphy consideró que la ley de Seguridad Interior “impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones” y remarcó que la información de la autorización “no se ha hecho pública” por el momento.“Una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución. Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, explicó el actual diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF) en diálogo con Clarín.Por su parte, Jaunarena señaló que la iniciativa por parte de Petri es “contraria a lo estipulado por las Leyes de Defensa y Seguridad Interior” y declaró, al igual que López Murphy, que una resolución ministerial “no es suficiente” para modificar una ley, “por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”.“Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FFAA y de Seguridad”, remarcó.Para Sabsay “las leyes secretas” no deben existir en un periodo democrático, porque tienen que ser “conocidas por todos".