Macri dijo que hubiese preferido que Boca le ganase a River antes que el acuerdo entre el PRO y LLA

Macri: “Que Boca, siempre Boca primero” (Antes que un acuerdo con LLA)



“¿Y tu vieja que opina?, ella sabe más que yo”



Sobre la foto con Santiago Caputo: “Yo dialogo con todo el mundo, le dije que acá no había ninguno malo”



ADELANTO DE FUERA DE AGENDA pic.twitter.com/GhrGVyRmrM — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) April 29, 2025

Aunque parezca insólito, a la salida de hacerse fotografiar con Santiago Caputo, escuchar a Manuel Adorni y de mostrar a Cristian Ritondo allí, Mauricio Macri afirmó que hubiese resignado un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza a cambio de un triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico.Horas después de la caída del Xeneize ante su clásico rival y en un momento de tensión entre ambos espacios políticos para lograr un pacto para las elecciones a nivel bonaerense, el ex presidente asistió a la cena anual de la Fundación Libertad, un think tank cercado al gobierno libertario. Antes y después del evento, el periodista de C5N Lautaro Maislin le preguntó si hubiera elegido que Boca se quedara con el Superclásico o concretar el acuerdo político entre amarillos y violetas."Que Boca, que Boca, siempre Boca primero", respondió Macri, quizá movilizado por su pasión por el club más ganador de la Argentina o, eventualmente, por sus interminables intereses políticos en la institución, de la cual fue presidente.Consultado también sobre el estado del acuerdo entre el PRO y LLA, el mandatario evitó profundizar y se limitó a sonreír y a repartir saludos: "¿Cómo andan? ¿Todo bien? Cuídense", dijo mientras se despedía, sin dar mayores definiciones.No obstante, no sólo Macri se mostró sonriente con Caputo, máximo asesor de Javier Milei y históricamente enemistado con el ex mandatario PRO, sino que también se pudo ver a Ritondo con el "mago del Kremlin". Además, ambos dirigentes amarillos escucharon a Adorni, vocero del líder libertario y candidato a legislador porteño, territorio áspero para ambos sectores.