Martín Soria afirmó que "Javier Milei es un chanta"

El diputado de Unión por la Patria Martín Soria apuntó contra el presidente Javier Milei al que acusó de ser “un estafador” y “un chanta”.“Trabajaba en las mazmorras de las grandes corporaciones en la Argentina plagiando libros. Tiene más de 30 denuncias por haber plagiado, copiado frases enteras en libros que después se vendieron en otras partes del mundo. No es ningún especialista, no es ningún científico de la economía, es un chanta”, denunció el diputado de Unión por la Patria.En declaraciones a Splendid - 990, remarcó: “Desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asume Milei, la Argentina está gobernada por una banda de copiltos. Estos son una banda de loquitos, copitos, llámalos como quieran, una banda de impresentables”.“El tipo era un chanta, estaba en las mazmorras de alguna gran empresa, que en definitiva fueron los que lo financiaron para llegar a ocupar el cargo de la presidencia”, subrayó.Además, Soria señaló “El año pasado, las provincias perdieron más de 4 billones. Hay provincias que los hospitales públicos no tienen para comprar el algodón, como la mía, por ejemplo, y estafó a todos los argentinos diciendo en campaña que antes de aumentar una tarifa iba a permitir que la economía se recupere”.Por otra parte, hizo referencia al cruce del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un fotógrafo que intentó retratarlo durante el acceso al debate legislativo que fue transmitido por el Canal de la Ciudad, y planteó que el consultor “no es ni más ni menos que el reflejo de su jefe”.“Estamos gobernados por gente que dice y hace cualquier barbaridad. (Manuel) Adorni diciendo que es un ciudadano más, que Caputo no tiene un cargo en el Estado porque es monotributista. No, no es una persona más. Cuando uno ejerce la función pública, ya tu vida no es más privada y todo lo que haces tiene repercusiones. Esta gente cree que va a hacer con la Argentina cualquier descalabro, y como su jefe es Milei, creen que no va a pasar nada. Están muy confundidos”, enfatizó.“Hasta Macri terminó lleno de causas. Ninguna de ellas va a avanzar porque los gorilas en este país nunca fueron presos. Culpa de esa justicia que tenemos vuelve a repetirse la historia, ya no como un fracaso, sino directamente con sorna sobre el presente”, lamentó.Para finalizar, el legislador cuestionó la defensa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados respecto al Caso $Libra. "“Entiendo la desesperación. Lo vimos el otro día con la interpelación al Jefe de Gabinete. Fue vergonzoso. Tuvo 6 o 7 horas diciendo ‘no sé’, ‘no me consta’, ‘lo investiga la justicia’, ‘desconozco el tema’. Hay que estar 7 horas sentado ahí, poniendo la cara de piedra, para no contestar nada”, ironizó el diputado, y concluyó: “Intentaron en todo momento desligar a la hermana del presidente, a Karina Milei, pero yo creo que terminaron complicando aún más al propio Milei”., sentenció.