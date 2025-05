Laura Alonso sobre los ataques de Milei al periodismo: "Trae a mi memoria los peores momentos de la historia"

La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, cuestionó la campaña que encarna el presidente Javier Milei contra el periodismo, al sostener que trae a su memoria “los peores momentos de la historia mundial”.“Toda esa promoción del odio y la descalificación, que no solo contaminan el debate público democrático sino que lo destruyen, es aberrante”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia.Asimismo, advirtió: “Cuando se decide poner el objetivo sobre un grupo específico todavía es más grave y trae a mi memoria los peores momentos de la historia mundial”.Para Alonso, “el insulto, la descalificación y la denigración no son democráticos y no tienen nada para aportar a la república”.“Desde el PRO siempre defendimos la libertad de prensa y de expresión porque es parte constitutiva de la democracia y la libertad, y tiene que ver con la identidad de CABA es abierta, pluralista, que acepta y discute con la opinión diferente”, subrayó.Por otro parte se refirió a la campaña porteña y respaldó la candidatura de Silvia Lospennato. “Ni motosierra indiscriminada, ni desidia y corrupción kirchnerista”, remarcó.Además, embistió contra el vocero presidencial, candidato a legislador por La Libertad Avanza: “En el caso de Adorni me gustaría qué conoce de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros la conocemos a la perfección porque la gobernamos, porque tenemos experiencia, los vecinos nos conocen, saben que estamos en la calle levantando reclamos y sugerencias”.