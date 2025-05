En una nueva marcha de los jubilados, la Policía reprimió a manifestantes y hasta hirió al Padre "Paco" Olveira

Nuevos incidentes se registraron esta tarde durante la marcha de los jubilados al Congreso, donde la Policía demoró al Padre "Paco" Olveira, que participaba de la movilización, y lo hirió fuertemente en la cara.Según supo Noticias Argentinas, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes en las inmediaciones del Parlamento, que desde temprano amaneció completamente vallado. La represión efectuada por las fuerzas de seguridad dejó al menos un detenido, mientras que otros manifestantes, entre ellos jubilados y periodistas, también denunciaron agresiones.“Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”, relató el padre Paco en diálogo con Jorge Rial.El referente del grupo Opción por los Pobres sufrió un corte debajo del ojo derecho, por un golpe con un escudo policial. “Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal”, señaló.Desde el móvil de C5N, Olveira mostró su herida y expresó su desazón por la represión: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no”.Esta movilización al Congreso se da en medio del escándalo en PAMI, organismo en el que hubo una grave denuncia de coimas por parte de una ex funcionaria. "En 45 años que lleva la intervención al PAMI han saltado todo tipo de escándalos alrededor de la sustancial caja de la 'obra social más grande de Latinoamérica'. Pero esto viene de la mano de un vaciamiento mortal por la supresión de los 177 medicamentos con descuento del 100%, con los despidos, cierres y recortes en las oficinas y clínicas, en la falta de atención de la salud, de los cuidados, de los insumos que necesitan los millones de 'afiliados' al PAMI. Esta obra social está sostenida por los aportes de los trabajadores activos y por los aportes de los jubilados y pensionados que mes a mes se les realizan", dijo en la previa de la marcha el Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que convocan.Vale recordar que el viernes 9 de mayo los jubilados marcharán a la sede central del PAMI y a sedes de todo el país a las 11, acción de lucha que se repetirá el miércoles de la semana que viene.