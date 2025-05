A cinco meses de las legislativas, la oposición exige transparencia sobre cómo va a ser el recuento de los votos

A casi cinco meses de las elecciones nacionales, nada se sabe de cómo se van a contar los votos en el recuento provisorio.



El Correo Argentino lanzó un concurso de ofertas para realizar ese servicio, pero al momento no se publicaron ni las condiciones ni el pliego técnico.



En… pic.twitter.com/eRpk0OW3rG — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 9, 2025

A dos semanas de la propuesta de Correo Argentino que alienta a realizar un concurso de ofertas para contratar servicios privados que se encarguen del conteo de los votos en las próximas elecciones de octubre, la oposición exigió "transparencia", luego de no publicarse detalles concretos sobre las condiciones del recuento provisorio ni de las especificidades de la contratación.Tampoco se conoció información acerca de los montos, ni ningún cronograma donde figuren las fechas relevantes del proceso electoral, lo que incrementó el temor de que el procedimiento derive en un concurso privado de precios.El Senador nacional por Unión por la Patria (UxP), Wado de Pedro, señaló en su cuenta de X que "al momento no se publicaron ni las condiciones ni el pliego técnico". Por tanto, "nada se sabe de cómo se van a contar los votos en el recuento provisorio", subrayó, sugiriendo la posibilidad de que se desplieguen riesgos en materia institucional.Según explicó el legislador, en los comicios de 2023 el Ministerio del Interior se puso al hombro la tarea, con la información detallada diez meses previos a la elección, una política implementada desde 2021 por la Dirección Electoral Nacional (DINE) con objeto de evaluar "sugerencias y comentarios" por parte de partidos políticos, organizaciones civiles, empresas y demás actores implicados en el proceso electoral.Durante los años en que se aplicó dicha metodología, se alcanzaron altos niveles de transparencia en el proceso de licitación, y además, redujo costos y probabilidad de conflictos que obstaculicen las elecciones."Necesitamos mayor transparencia y participación en el proceso. Los partidos, ONGs, juzgagos y la sociedad en su conjunto deben estar involucrados", resaltó. Además, calificó de "urgente" la necesidad de conocer el marco y las especificidades respecto a cómo se desarrollará el conteo provisorio, para garantizar la "confiabilidad" del mismo. "No debemos retroceder en ese sentido", reforzó.