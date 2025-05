Tras el domingo electoral, los gobernadores de Chaco, Jujuy, San Luis y Salta ratificaron sus conducciones

El segundo test electoral del 2025 tuvo lugar este domingo: Salta, Jujuy, Chaco y San Luis fueron a las urnas para elegir a sus legisladores provinciales. En las cuatro provincias, los gobernadores ratificaron sus conducciones y afianzaron su hegemonía en el territorio. Sin nacionalizar las campañas, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Leandro Zdero (Chaco); Claudio Poggi (San Luis); y Carlos Sadir (Jujuy) obtuvieron cómodos triunfos en sus territorios.En Salta, con casi el 60% de participación, el oficialismo provincial ganó a nivel general, pero la sorpresa estuvo en la capital salteña donde se alzó con la victoria La Libertad Avanza.De acuerdo a los datos provisorios, el oficialismo provincial obtuvo 11 de los 12 senadores que se renovaban y 20 de los 30 diputados que estaban en juego. LLA cosechó un senador y 9 diputados provinciales, mientras que el "liberblue" Frente Liberal Salteño se quedó con un diputado provincial. El peronismo del Frente Justicialista Salteño -PJ intervenido- no obtuvo ninguna banca en la repartija.En Chaco, tuvo su primera aparición pública la alianza que selló el oficialismo chaqueño con La Libertad Avanza. El candidato del oficialismo, Julio Ferro, obtuvo el 45,26% de los votos, y le sacó más de diez puntos de ventaja al candidato peronista Jorge Capitanich, con el 33.49%, y Atlanto Houncheruk (11,29%).Con estos resultados, de las 16 bancas que se ponen en juego, 8 diputados estarían entrando por el oficialismo, 6 por el frente de Capitanich, y 2 por el espacio del peronismo disidente. Tras el cierre de las mesas, el gobierno local calificó como “ejemplar” la jornada electoral y confirmó la baja participación de la ciudadanía en los comicios legislativos.Ante un escenario con una oposición fragmentada, el frente de Poggi sacó una ventaja de casi veinte puntos con el 47% de los votos sobre el Frente Justicialista, que impulsó el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, y que sumó 26,11%.En la provincia puntana, LLA no participó oficialmente y Karina Milei no avaló al diputado nacional de su fuerza Carlos D´Alessando a que utilizara el sello, por ende, optó por presentarse con otro partido, aunque con estética mileísta, y obtuvo casi un 8%. Otra fuerza similar, denominada Viva La Libertad Carajo, sacó un número similar.En estos comicios se renovaron 22 bancas de la Cámara de diputados provinciales, lo que representa la mitad del cuerpo legislativo, y cuatro escaños en el Senado, correspondientes a los departamentos de Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera.De acuerdo a los datos provisorios y con una carga lenta que comenzó a las 21.30, el Frente Jujuy Crece del gobernador obtuvo un 39%; mientras que La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar con un 19% y el Frente Justicialista, referenciado en el PJ intervenido por Cristina Kircher, alcanzó el 11%. De esta forma, el gobernador plesbicitó su gestión en Jujuy y revalidó el apoyo en las urnas. Alrededor de las 22, Sadir se mostró en la sede partidaria junto a los candidatos y señaló: "Agradezco a las otras fuerzas, a todos los que compitieron hoy. Felicitaciones a los que resultaron electos como diputados y concejales en los municipios". "Vamos a seguir trabajando y haciendo esfuerzos para este Estado que llevamos adelante con un modelo de administración responsable, con equilibrio financiero, sin olvidarnos de la gente", enfatizó el gobernante.