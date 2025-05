Bullrich advirtió que más de 15 mil personas no podrán ver al Mundial de Clubes 2025: "ningún violento podrá entrar"

La ministra de Economía, Patricia Bullrich, dio a conocer una lista de "más de 15 mil personas que no podrán entrar en estadios estadounidenses" durante el Mundial de Clubes 2025 que se realizará en el país norteamericano entre junio y julio. "Significa el cortalecimiento de la cooperación internacional", subrayó la más reciente afiliada a La Libertad Avanza (LLA).Bajo el programa de "Tribuna segura", una "herramienta del Estado nacional" que monitorea a las personas que hayan cometido algún delito para que no ingresen a las canchas a través de una base de datos policial que "tiene todas las capturas existentes en el país". Este, cuenta con la colaboración de las provincias, que según la titular de Seguridad "envían los nombres de las personas que tienen acciones violentas"."Brindamos a Estados Unidos y a la copa de clubes la seguridad de que los argentinos violentos no entren en las canchas", señaló.Durante una conferencia que cedió hace minutos junto a la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Abigail Dressel; la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el vocero, Manuel Adorni, la ministra aseguró que el convenio "está firmado y en vigencia", entre otros acuerdos que el Gobierno tiene "firmado con Estados Unidos".El listado presentado por Bullrich señaliza la estrecha "cooperación" que establecen ambas naciones. Tal como lo describió la ministra, esta medida es una más para "dar un paso adelante en tranquilidad y cooperación internacional".Desde la vereda de en frente, Dressel agradeció la "colaboración constante entre" ambos Gobiernos, "en materia de seguridad". Además, enfatizó en que el país de Trump y Argentina no solo están "comprometidos" en ese terreno, sino que también apuntan a "afinar los lazos diplomáticos"."El presidente Trump se dedicó a reforzar las leyes migratorias y es importante que todos los que solicien viajar sean personas que respeten las leyes y el orden. Estados Unidos continuará trabajando codo a codo con Argentina para nuestra relación", sostuvo la diplomática.