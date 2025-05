Milei habló de Ficha Limpia y volvió a cargar contra el PRO: "Si hubo un acuerdo, fue entre Macri y Cristina"

Luego de la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra sus adversarios políticos y aseguró que hubo un acuerdo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri para que la ley no saliera. "Ellos fueron los más beneficiados de esto. Quieren ensuciarme a mí. Pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar", sostuvo.El mandatario desmintió la versión que asegura que llamó al exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para negociar el fracaso de la ley que impulsaba Silvia Lospennato. "Yo agarré el desastroso proyecto y lo arreglé todo. Y que los amarillos cierren el orto, porque tuvieron mayoría cuando gobernaron y nunca lo aprobaron", disparó en una entrevista en Telefé."Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. El único que pierde con esto soy yo. Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política electoral. Pude haber perdido una batalla pero la guerra la voy a ganar", afirmó. "Yo saqué la Boleta Única de Papel, yo eliminé las PASO. Yo fui por Ficha Limpia. La voltearon, no tengo problema. Voy a volver a la carga. A todos los chorros los voy a sacar a patadas en el culo", advirtió.A continuación, el Presidente le entregó su teléfono a su entrevistadora, Mariana Brey, y le ofreció que buscara entre sus llamadas y contactos a Rovira, en lo que pretendía que fuera una prueba de la inexistencia del presunto acuerdo. "Acá tenés mi WhatsApp. Revisalas", insistió varias veces.